Cómo llegar a la nueva playita de Mendoza con entrada gratuita

Diciembre es la puerta de entrada al verano y Mendoza se prepara con espacios habilitados para refrescarse a la orilla del río. Antes de fin de año se inaugurará una nueva playita con entrada gratuita , 50 quinchos y 100 churrasqueras.

El predio de 40.000 metros cuadrados está al lado del río y tiene capacidad para albergar unas 5.000 personas. La nueva playita está en Cañada Seca a la vera del río Atuel en San Rafael con los médanos de Las Malvinas de fondo.

Esperan que la playita esté terminada a fin de año.

Desde la Ciudad de Mendoza hay que tomar por la ruta 40 hacia el sur, pasar por Tunuyán y San Carlos. A la altura de Pareditas hay que seguir por la ruta 143 hacia el Este, ingresar al centro de San Rafael y seguir por la ruta 143 hasta Salto de las Rosas.

Después de pasar por La Correina hay que tomar la primera calle de tierra al oeste y en el primer cruce doblar nuevamente al sur. Después de unos mil metros por camino de tierra se llega a la playita .

La costanera está justo en el punto que divide Cañada Seca de Malvinas. También está muy cerca de Salto de las Rosas y a solo 15 minutos de la Ciudad de San Rafael.

Municipalidad de San Rafael

Churrasqueras y quinchos

El proyecto en el predio de 40.000 metros cuadrados incluye 50 quinchos, 100 churrasqueras, estacionamiento para 1.300 autos y frente costero de 400 metros.

Además, habrá módulos de sanitarios, pérgolas, una proveeduría y un mirador en forma de mangrullo para disfrutar del paisaje. También se trazará un pequeño arroyo artificial y una isla sobre el cauce natural del río. Una parte de la playita será para eventos.

Está previsto que la inauguración de la nueva playita de Mendoza sea antes de fin de año. El espacio será público y de acceso gratuito.