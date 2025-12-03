Tiempo de sequía: las impactantes imágenes del dique Potrerillos

Las imágenes son impactantes. El celeste del agua que cautiva a turistas y locales que visitan el dique Potrerillos va desapareciendo. En donde antes había agua, ahora queda al descubierto la tierra agrietada.

Si bien es habitual que a fin de año el embalse muestre su nivel más bajo, no es novedad que para los próximos meses se espera un panorama más seco y con dificultades para reponer reservas.

El embalse de Potrerillos se encuentra en un 62% de su capacidad total.

La advertencia llegó a principios de octubre cuando el Departamento General de Irrigación presentó el Pronóstico de Escurrimiento 2025-2026 y anticipó que será una temporada con menor cantidad de agua en los ríos respectos a los últimos dos años y al promedio histórico. Tras dos años "buenos", Mendoza volverá a la crisis hídrica .

Según el último Boletín Hidronivometeorológico, elaborado por Irrigación, al 19 de noviembre de 2025 el nivel del embalse de Potrerillos se encontraba al 62% de su capacidad total . En tanto, el caudal medio diario del Río Mendoza es de 26 metros cúbicos por segundo, cuando el histórico es de 45 metros cúbicos por segundo.

Ante este panorama, el subdelegado de Aguas, Marcelo Landini , confirmó que se trata de algo "normal para la época" y aseguró que en las próximas semanas el nivel de agua comenzará a subir.

"En esta época aprovechamos para bajo lo que más se puede el embalse para poder recibir todo lo que viene con el deshielo. Hay un doble objetivo: vaciarlo para no tirar agua al momento del deshielo y por otro lado, cubrir las necesidades del agro", dijo Landini a MDZ.

Y agregó: "Las temperaturas en estos días vienen subiendo y se va a producir un buen deshielo. Próximamente podría verse con mayor nivel el dique Potrerillos. Ahora vamos a empezar a subir el embalse y trataremos de llegar al 30 de marzo con el embalse lo más lleno posible".

Si bien el funcionario remarcó que el embalse subirá próximamente, comentó que los meses de verano serán fluctuantes, ya que Mendoza se prepara para enfrentar nuevamente una temporada de sequía.

"Durante enero el embalse va a subir, pero en febrero va a bajar un poco hasta que lo dejemos en el nivel de reserva para el año que viene. Vamos a tratar de dejar con la mayor reserva que se pueda el embalse al final de la temporada para arrancar la próxima primavera", aportó el subdelegado de Aguas.

Sequía en Mendoza

Tal como se mencionó previamente, los próximos meses habrá menos agua en Mendoza. Según el Pronóstico de Escurrimiento 2025-2026 (que va desde octubre de este año a octubre del año que viene), la provincia enfrentará nuevamente una temporada de sequía tras dos años "buenos".

Si bien los embalses arrancan llenos esta temporada gracias a los buenos caudales previos, la preocupación se centra en cómo se llegará al invierno de 2026 y a la temporada 2026/27, ya que se espera un panorama más seco y con dificultades para reponer reservas.

potrerillos sequia rio mendoza (12) Para la cuenca del Río Mendoza pronosticaron una sequía moderada, que impactará en una menor disponibilidad de agua. Alf Ponce Mercado / MDZ

Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, fue claro al explicar que la escasa nieve que cayó durante el invierno de 2025 marcará la diferencia: “Habrá poca agua, bastante menos que en la temporada pasada, y por lo tanto será necesario que todos los usuarios cuiden y hagan un uso eficiente del recurso”.

Ampliando, para la zona del Gran Mendoza, la de mayor tensión hídrica, el agua disponible será casi un 40% menor a lo habitual, pues habrá un 61% de agua respecto a un año normal.

potrerillos sequia rio mendoza (2) Tras dos años buenos, vuelve la sequía a Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

Frente al preocupante panorama, desde Irrigación ya definen los planes de erogación con las subdelegaciones e inspecciones de cauce para acordar acciones de manejo hídrico que permitan enfrentar el 2026 y la temporada 2027 con reservas suficientes.

El objetivo de los próximos meses será optimizar el uso del agua disponible y garantizar que los embalses lleguen con niveles aceptables al invierno de 2026 y con vistas en la planificación 26/27.