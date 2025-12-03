ARCA subasta bienes de gran utilidad para la cocina: cómo participar

El Banco Ciudad lanzó la convocatoria a la subasta 3773 , organizada en conjunto con ARCA , a través de su plataforma oficial de subastas online. El mecanismo permite a cualquier interesado inscribirse por internet, revisar los lotes disponibles, hacer un depósito de garantía y participar de la puja de forma remota.

Con esta modalidad se facilita el acceso desde distintos puntos del país a los interesados en participar de un remate de cualquier producto que organiza ARCA en conjunto con el Banco Ciudad.

Las operaciones de este tipo suelen incluir bienes decomisados, muebles, vehículos, electrónica o artículos diversos —según subastas recientes vinculadas a ARCA. La subasta se realiza íntegramente por internet, lo que permite una participación más amplia, dinámica y segura.

En esta oportunidad, la subasta que se realizará el 11 de diciembre, ARCA rematará un lote con once controladores para hornos que actualmente sirven para automatizar y controlar con precisión la temperatura y el tiempo de cocción, asegurando resultados consistentes y uniformes. Permite preprogramar secuencias de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, ajusta la potencia para mantener la temperatura deseada y evita fluctuaciones que pueden afectar la calidad del producto.

Sobre todo puede ser útil para locales gastronómicos y otros establecimientos en los que se debe trabajar con comida caliente.

Los controladores oara horno son turbo y llevan la marca Tupasy con la inscripción: "Vitto Fiberguard for Fiber & Co Laser". El funcionamiento no está controlado ya que se venden en el estado en el que se exhiben.

arca ARCA subasta bienes de gran utilidad para la cocina de locales gastronómicos.

Cómo participar de la subasta

Para participar, quienes estén interesados deben registrarse en el sitio de subastas del Banco Ciudad, aceptar las condiciones de venta, y en la mayoría de los casos realizar un depósito como garantía —una práctica recurrente en remates gestionados por ARCA.

¿Por qué conviene prestar atención a esta subasta?