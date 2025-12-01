ARCA recordó cómo se pagan los días de vacaciones y cómo deben calcularse

ARCA informó cuál es el método correcto para determinar cuáles son los días de vacaciones correspondientes en Argentina.

Se acerca fin de año y las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina. Muchos trabajadores aprovecharán el mes de enero o febrero para poder descansar después de un 2025 agitado. ARCA dio a conocer cómo se deben calcular los días de descanso y de qué forma se deben pagar por parte del empleador.

¿Cómo se calculan los días de vacaciones según ARCA? Para calcular la duración, se toma la antigüedad que tenga el trabajador en el empleo al 31 de diciembre del año al que correspondan. Este es un aspecto clave que remarca el organismo nacional ya que hasta los 5 años se deben calcular 15 días corridos; luego de los 5 años de antigüedad y hasta los 10, son 21 días corridos; entre 10 y 20 años, 28 días; y más de 20 años, 35 días corridos. Según el rubro, sector o empresa puede variar entre si son días corridos o días hábiles.

Para tener derecho a un día de descanso por cada 20 días de trabajo deberá haber prestado servicios durante 6 meses. Este punto debe ser tenido en cuenta por parte del empleado a la hora de solicitar las vacaciones.

arca ARCA recordó cómo se deben abonar los días de vacaciones y cómo calcular el descanso. Las vacaciones se abonan al inicio de la licencia y la retribución equivale al monto que hubiera tenido que cobrar si hubiera trabajado normalmente, explicó ARCA en su sitio oficial.

¿Cuándo se pueden tomar las vacaciones? Las vacaciones se tienen que otorgar dentro del período que comienza el 1° de noviembre del año por el que se toma vacaciones y finaliza el 30 de marzo siguiente.