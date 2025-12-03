Monotributo ARCA: qué hacer si tenés cuotas vencidas y cómo regularizarlas

Tener cuotas vencidas del monotributo puede generar intereses y complicaciones con el fisco. Sin embargo, ARCA ofrece distintas herramientas digitales para ponerse al día de manera simple y sin trámites presenciales.

El monotributo es un régimen simplificado pensado para pequeños contribuyentes. Unifica en un solo pago mensual el IVA, Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social, lo que permite cumplir con las obligaciones fiscales de forma más ágil.

El valor de la cuota depende de la categoría, que se determina según la facturación anual, la superficie utilizada para la actividad, el consumo eléctrico y el alquiler del local, si corresponde.

Quedan excluidos quienes superen los topes de facturación vigentes , realicen importaciones para reventa, desarrollen más de tres actividades o participen en sociedades comerciales bajo determinadas modalidades.

Las escalas del monotributo aumentaron un 110% desde este lunes

Qué pasa si se vence la cuota

Cuando una cuota del monotributo no se paga en término, la deuda comienza a generar intereses. Si la situación se prolonga, el contribuyente puede quedar en falta, lo que impacta en la obra social, los aportes previsionales y la situación fiscal general. La buena noticia es que la deuda se puede regularizar de manera online.

Cómo pagar el monotributo vencido, paso a paso

Para cancelar cuotas adeudadas se debe seguir este procedimiento:

1. Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP)

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal. Desde los servicios “Presentación de DDJJ y Pagos” o “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” se puede generar un VEP por cada período impago.

2. Elegir el medio de pago

El VEP se puede abonar de distintas formas:

Código QR, desde billeteras virtuales habilitadas.

Homebanking, a través de Pago Mis Cuentas o Interbanking.

Billeteras digitales, tanto para deuda acumulada como para la cuota del mes.

del mes. Tarjeta de crédito, con acreditación diferida.

Débito automático, adhiriéndose desde el portal de monotributo o el banco.

En algunos casos, también se puede pagar la cuota del mes en curso sin generar VEP, mediante importes preestablecidos conocidos como “facturables”, aunque esta opción no incluye intereses.

3. Confirmar la cancelación

Una vez realizado el pago, la operación se refleja en el sistema de cuentas tributarias dentro de las 48 horas. Si un VEP no se paga en ese plazo, es necesario emitir uno nuevo.