Atención monotributistas: ARCA fija límites y cuotas para diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), ex AFIP, publicó el cuadro actualizado del monotributo que rige en diciembre. La información incluye los topes de facturación anual permitidos para cada categoría y los valores mensuales que deben pagar los contribuyentes, tanto para servicios como para comercio.

La verificación es clave para quienes deben comprobar si siguen dentro de su categoría actual o si, por el nivel de ingresos acumulados, corresponde una recategorización.

Estos son los montos máximos de facturación anual permitida en el monotributo :

Quienes superen estos límites quedan excluidos del régimen y deben pasar al sistema general.

Los valores de la cuota mensual del monotributo varían según la actividad:

Qué deben revisar los monotributistas antes de fin de año.

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: Servicios: $49.435,58. Comercio: $48.320,22

Categoría D: Servicios: $63.357,80. Comercio: $61.824,18

Categoría E: Servicios: $89.714,31. Comercio: $81.070,26

Categoría F: Servicios: $112.906,59. Comercio: $97.291,54

Categoría G: Servicios: $172.457,38. Comercio: $118.920,05

Categoría H: Servicios: $391.400,62. Comercio: $238.038,48

Categoría I: Servicios: $721.650,46. Comercio: $355.672,64.

Categoría J: Servicios: $874.069,29. Comercio: $434.895,92.

Categoría K: Servicios: $1.208.890,60. Comercio: $525.732,01

Qué deben tener en cuenta los monotributistas

Desde ARCA recuerdan que es fundamental controlar la facturación acumulada de los últimos 12 meses, ya que permanecer en una categoría incorrecta puede derivar en multas o exclusión automática.

Con los nuevos valores en vigencia, diciembre se vuelve un mes clave para revisar números y evitar problemas fiscales en el arranque del próximo año.