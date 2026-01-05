El poco conocido pueblo de remansos y playitas que se esconde a 3 horas de Mendoza

En pleno verano, cuando las temperaturas suben y el descanso gira alrededor del agua, los remansos naturales se convierten en uno de los paisajes más deseados. No todos buscan ríos caudalosos o balnearios masivos: muchos prefieren aguas tranquilas, seguras y rodeadas de naturaleza. A pocas horas de Mendoza , existe un pueblo que reúne todas esas condiciones y se consolida como una escapada perfecta.

Ese pueblo es Nogolí, en San Luis . Rodeado de sierras, monte serrano y cursos de agua cristalina, el destino ganó protagonismo en los últimos años por sus remansos, sectores donde el río se aquieta y forma verdaderas piletas naturales. Son espacios ideales para pasar el día, refrescarse sin sobresaltos y disfrutar en familia.

A diferencia de otros ríos de montaña más intensos, en este pueblo el agua fluye con suavidad en varios tramos, creando zonas seguras para bañarse y descansar. Los remansos se transformaron en el gran atractivo del verano: allí se puede pasar horas dentro del agua, sentarse en las piedras o simplemente dejarse llevar por el paisaje.

El entorno acompaña. Las sierras que rodean Nogolí, las formaciones rocosas y la vegetación autóctona construyen un marco natural que se mantiene prácticamente intacto. Los amaneceres y atardeceres sobre el río son parte de la experiencia y convierten al pueblo en un escenario ideal para quienes buscan calma y contacto con la naturaleza .

Más allá del agua, Nogolí ofrece propuestas para distintos perfiles de viajeros. Caminatas y senderos por los alrededores, avistaje de aves y fauna local, picnics junto al río y pesca recreativa son algunas de las actividades más elegidas. Para quienes buscan algo más activo, también hay deportes náuticos no motorizados y opciones de aventura de baja escala, siempre respetando el entorno natural.

El dique Nogolí suma otro punto fuerte al pueblo. Este espejo de agua amplía las posibilidades de paseo, ofrece vistas abiertas del paisaje serrano y refuerza la idea de un destino pensado para el turismo de cercanía y el descanso prolongado.

Un pueblo cerca de Mendoza para escapar del calor

Llegar desde Mendoza es sencillo: el viaje demanda alrededor de tres horas, tomando la Ruta Nacional 7 en dirección a San Luis y luego el desvío hacia Nogolí. Esa cercanía convierte al pueblo en una opción ideal para fines de semana largos, escapadas de verano o incluso visitas de un solo día.

Con remansos de agua calma, paisajes serranos y un ritmo que invita a bajar un cambio, Nogolí es un pueblo donde el verano se vive sin apuros. Un destino que demuestra que, a pocas horas de Mendoza, todavía existen rincones donde el agua, el silencio y la naturaleza son los verdaderos protagonistas.