El pueblo de Brasil más cercano a Argentina con playas lindas y precios accesibles

Torres combina playas amplias y acantilados únicos en uno de los pueblos costeros más lindos del sur de Brasil.

Cuando se piensa en playas de Brasil, muchos imaginan destinos lejanos y caros. Sin embargo, muy cerca de Argentina existe un pueblo costero que ofrece mar, naturaleza y precios mucho más accesibles, sin necesidad de recorrer miles de kilómetros.

Ubicado en el estado de Rio Grande do Sul, a pocos kilómetros de la frontera argentina, Torres se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan un viaje sencillo, económico y con buenas playas. Su cercanía permite llegar tanto en auto como en micro, lo que reduce considerablemente los costos del viaje.

Este pueblo se destaca por un paisaje poco común en Brasil: playas extensas combinadas con imponentes acantilados, algo que lo diferencia del resto del litoral brasileño y le da una identidad propia.

Torres es un pueblo costero que enamora por sus playas largas, limpias y bien cuidadas. La más famosa es Praia da Guarita, rodeada de formaciones rocosas y áreas verdes, ideal para caminar, descansar y disfrutar del mar sin multitudes.

El centro del pueblo ofrece buena infraestructura turística, con posadas, hoteles sencillos y departamentos a precios accesibles, especialmente comparados con otros destinos de Brasil. También cuenta con restaurantes económicos, mercados y ferias locales que permiten mantener el presupuesto bajo control.