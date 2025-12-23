La IA eligió la playa de Oaxaca más limpia para pasar las fiestas

Las playas de Oaxaca se destacan por su belleza natural y son ideales para disfrutar las fiestas de fin de año.

Playa Carrizalillo, en Oaxaca, es una de las más recomendadas por su tranquilidad y aguas limpias. Foto: Shutterstock

Si estás pensando en celebrar las fiestas de fin de año en Oaxaca y querés disfrutar de mar, sol y arena en un entorno agradable, tanto la inteligencia artificial como las guías de viaje especializadas coinciden en destacar algunas playas que combinan belleza natural, aguas limpias y un ambiente ideal para descansar o compartir en familia.

Playa Carrizalillo, la joya de Puerto Escondido Entre las opciones más recomendadas figura Playa Carrizalillo, en Puerto Escondido. Este balneario se caracteriza por sus aguas turquesas, oleaje suave y arena fina, lo que la convierte en una de las preferidas para nadar o pasar un día tranquilo frente al mar. Su ubicación en una cala protegida favorece la limpieza del agua y la experiencia general, especialmente para quienes buscan alejarse de las zonas más concurridas.

Mazunte, naturaleza y ambiente bohemio Otra alternativa destacada es Mazunte, una playa que ofrece mucho más que un simple baño: su ambiente bohemio, la conexión con la naturaleza y el ritmo pausado la convierten en un destino atractivo. Los viajeros resaltan la claridad del agua y la calidad del paisaje como parte de su encanto principal.

shutterstock_2435537865 Mazunte combina ambiente bohemio, naturaleza y paisajes que atraen a viajeros de todo el mundo. Foto: Shutterstock Bahías de Huatulco En el extremo norte de la costa, las bahías de Huatulco ofrecen múltiples playas con aguas claras y variadas opciones de servicios. Son ideales para quienes desean combinar descanso con actividades acuáticas o paseos en familia.