Cómo renovar la pared del jardín con tres plantas trepadoras

Tres plantas trepadoras ideales para renovar paredes y transformar el jardín con verde y textura, aportando frescura y estilo natural a los espacios exteriores.

Si las paredes del jardín no lucen como queremos, existen varias alternativas para renovarlas. Aunque la pintura suele ser la primera opción que se nos ocurre, también podemos darles color, frescura y vida incorporando plantas trepadoras, que transforman cualquier espacio de manera natural.

Estas especies no solo sirven para cubrir una esquina y embellecer muros: también son ideales para cercos y pérgolas, aportando verde y flores que cambian por completo la estética del lugar. Además, generan sombra natural y ayudan a mejorar el microclima del jardín. Entre ellas, hay tres variedades que se destacan por su impacto visual y la facilidad de su cuidado, convirtiéndose en aliadas perfectas para quienes buscan un cambio rápido y duradero.

Jazmín, la planta trepadora que transforma el jardín con sus flores blancas El jazmín es una de las trepadoras más populares por su perfume intenso y su floración abundante. Se adapta bien a distintos climas y puede crecer tanto en muros como en rejas o pérgolas. Además de embellecer el jardín, sus flores blancas aportan una sensación de frescura y bienestar, especialmente durante la primavera y el verano.

Santa Rita, la trepadora más colorida para cubrir paredes y cercos La Santa Rita es ideal para quienes buscan color y presencia. Sus flores, que pueden ser fucsias, violetas, rojas o blancas, cubren rápidamente grandes superficies. Es resistente al calor y requiere poco riego, lo que la convierte en una excelente opción para jardines soleados y paredes expuestas.

La Santa Rita se destaca por sus flores color magenta Foto: Shutterstock
Hiedra, una aliada natural para muros con sombra y poco mantenimiento La hiedra es una trepadora clásica para cubrir paredes de forma uniforme. Su follaje verde intenso se mantiene durante todo el año y es perfecta para generar un efecto natural y elegante. Además, ayuda a aislar térmicamente los muros y requiere mantenimiento mínimo una vez establecida.