Cómo renovar la pared del jardín con tres plantas trepadoras

Tres plantas trepadoras ideales para renovar paredes y transformar el jardín con verde y textura, aportando frescura y estilo natural a los espacios exteriores.

Alejandro Llorente

Plantas que transforman el jardín.  Foto: Créditos: [email protected]

Si las paredes del jardín no lucen como queremos, existen varias alternativas para renovarlas. Aunque la pintura suele ser la primera opción que se nos ocurre, también podemos darles color, frescura y vida incorporando plantas trepadoras, que transforman cualquier espacio de manera natural.

Estas especies no solo sirven para cubrir una esquina y embellecer muros: también son ideales para cercos y pérgolas, aportando verde y flores que cambian por completo la estética del lugar. Además, generan sombra natural y ayudan a mejorar el microclima del jardín. Entre ellas, hay tres variedades que se destacan por su impacto visual y la facilidad de su cuidado, convirtiéndose en aliadas perfectas para quienes buscan un cambio rápido y duradero.

Jazmín, la planta trepadora que transforma el jardín con sus flores blancas

El jazmín es una de las trepadoras más populares por su perfume intenso y su floración abundante. Se adapta bien a distintos climas y puede crecer tanto en muros como en rejas o pérgolas. Además de embellecer el jardín, sus flores blancas aportan una sensación de frescura y bienestar, especialmente durante la primavera y el verano.

Santa Rita, la trepadora más colorida para cubrir paredes y cercos

La Santa Rita es ideal para quienes buscan color y presencia. Sus flores, que pueden ser fucsias, violetas, rojas o blancas, cubren rápidamente grandes superficies. Es resistente al calor y requiere poco riego, lo que la convierte en una excelente opción para jardines soleados y paredes expuestas.

Estas plantas trepadoras se destacan en el jard&iacute;n. Foto: Shutterstock

Estas plantas trepadoras se destacan en el jardín. Foto: Shutterstock

Hiedra, una aliada natural para muros con sombra y poco mantenimiento

La hiedra es una trepadora clásica para cubrir paredes de forma uniforme. Su follaje verde intenso se mantiene durante todo el año y es perfecta para generar un efecto natural y elegante. Además, ayuda a aislar térmicamente los muros y requiere mantenimiento mínimo una vez establecida.

Incorporar plantas trepadoras en el jardín no solo mejora la estética del espacio, sino que también aporta beneficios ambientales y funcionales. Elegir la especie adecuada según la luz, el clima y la superficie a cubrir es clave para lograr un jardín más vivo y armonioso.

