Cómo mejorar los frutos del limonero con una mezcla casera y fácil de hacer

El limonero puede mejorar notablemente la calidad y cantidad de sus frutos con una mezcla casera de ingredientes simples que fortalecen el suelo y las raíces.

Una mezcla natural aporta nutrientes clave para estimular la floración y el desarrollo del fruto del limonero. Foto: Shutterstock

El limonero es uno de los árboles preferidos de los amantes de la jardinería. Es fácil de cuidar pero hay un truco fácil de hacer para que sus frutos crezcan sanos, jugosos y en buena cantidad. Solo se necesita crear una mezcla casera, simple y económica.

La mezcla casera que fortalece al limonero Una de las combinaciones más efectivas se prepara con cáscaras de banana, café usado y cáscaras de huevo trituradas. Estos ingredientes aportan potasio, nitrógeno y calcio, tres nutrientes fundamentales para el desarrollo del fruto, la floración y el fortalecimiento de las raíces.

La manzanilla es el ingrediente clave para mantener tu limonero sano y sin plagas, te contamos cómo lograrlo Foto: Freepik El cuidado del suelo es fundamental para obtener limones más grandes, jugosos y saludables. Foto: Freepik Cómo preparar y aplicar el fertilizante Las cáscaras de banana pueden cortarse en trozos pequeños y enterrarse directamente en la tierra, a unos centímetros del tronco. El café usado se mezcla con el sustrato para mejorar la estructura del suelo, mientras que las cáscaras de huevo deben secarse y triturarse bien antes de incorporarlas. La aplicación puede repetirse una vez por mes, especialmente en primavera y verano.

Por qué mejora el tamaño y el sabor del fruto El potasio favorece la formación de frutos más grandes y con mejor sabor, mientras que el calcio evita deformaciones y caída prematura de limones. El aporte orgánico también mejora la retención de humedad y estimula la actividad microbiana del suelo, clave para una absorción eficiente de nutrientes.