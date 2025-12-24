Tres pueblos de Argentina que te enamorarán este verano

El verano es el momento ideal para descubrir pueblos que conservan un ritmo distinto, donde la vida cotidiana se mezcla con la naturaleza y el descanso real. En distintos puntos del país, hay pueblos que invitan a caminar despacio, disfrutar del paisaje y conectar con una Argentina más auténtica, lejos del turismo masivo.

Estos pueblos enamoran por motivos distintos: algunos por sus montañas y su historia, otros por el agua y el clima, y otros por su silencio y su identidad intacta. A continuación, tres pueblos de Argentina que se convierten en una excelente elección para una escapada veraniega.

En los Valles Calchaquíes, Cachi es uno de esos pueblos que impactan desde el primer momento. Sus casas blancas, calles de piedra y la imponente presencia del Nevado de Cachi crean un escenario único. Durante el verano, el clima seco y las noches frescas permiten disfrutar caminatas tranquilas, visitas a bodegas de altura y atardeceres inolvidables.

Este pueblo salteño mantiene una fuerte identidad cultural, con tradiciones vivas, ferias artesanales y una gastronomía regional que acompaña la experiencia. Es uno de los pueblos ideales para quienes buscan paisaje, historia y un descanso profundo entre montañas .

En la Patagonia, Las Grutas se destaca entre los pueblos costeros por una característica poco común: sus aguas templadas. En verano, sus playas se llenan de vida, pero sin perder del todo su espíritu de pueblo, especialmente en las zonas más alejadas del centro. Los acantilados, las bajadas naturales y el mar calmo la convierten en un destino muy elegido.

Cachi es uno de los pueblos del norte que enamoran por su paisaje y su identidad cultural

Más allá de la playa, este pueblo ofrece paseos costeros, actividades al aire libre y atardeceres sobre el golfo San Matías que suelen enamorar a quienes llegan por primera vez. Es uno de los pueblos donde el verano se vive con sol, mar y un clima relajado.

Las Grutas Las Grutas se destaca entre los pueblos patagónicos por sus playas de aguas templadas. Shutterstock

Por último, Villa Tulumba, en el norte de Córdoba, es uno de los pueblos con más encanto histórico del país. Sus calles empedradas, casas coloniales y faroles antiguos transportan a otra época. En verano, el entorno serrano y la tranquilidad del lugar invitan a bajar el ritmo y disfrutar de caminatas cortas y tardes sin ruido.

Este pueblo cordobés es ideal para quienes buscan una escapada distinta, con historia, cultura y paisajes suaves. Entre los pueblos del interior argentino, Villa Tulumba se destaca por conservar una identidad auténtica que enamora sin necesidad de grandes atractivos turísticos.