Tres pueblos de Córdoba ideales para una escapada de verano

Córdoba es uno de los destinos más buscados del país cuando llega el calor, pero más allá de sus ciudades turísticas hay pueblos que conservan una esencia serrana auténtica. Son lugares donde el verano se vive sin apuro, entre caminatas cortas, ríos cercanos y tardes largas a la sombra de los árboles.

Elegir estos pueblos implica apostar por un descanso real, lejos del ruido y del turismo masivo. A continuación, tres pueblos de Córdoba que combinan naturaleza, tranquilidad y ese clima serrano que hace del verano una experiencia distinta.

Los Cocos es uno de los pueblos más serenos del norte del Valle de Punilla. Ubicado en altura, ofrece temperaturas más frescas que otros puntos de la provincia y vistas abiertas de las sierras. Sus calles arboladas, los miradores naturales y los parques invitan a caminar sin rumbo fijo y a disfrutar del paisaje.

En verano, este pueblo se convierte en un refugio ideal para quienes buscan aire puro y calma. No tiene ríos caudalosos, pero sí arroyos cercanos, senderos sombreados y una atmósfera tranquila que lo vuelve perfecto para descansar, leer o simplemente bajar el ritmo .

En el Valle de Traslasierra, Las Rabonas aparece como uno de los pueblos más ligados a la vida rural y al agua. El río Los Sauces atraviesa la zona formando balnearios naturales con playas de arena y sectores profundos para bañarse. El entorno es verde, abierto y silencioso, ideal para pasar el día junto al río.

Este pueblo mantiene un perfil bajo: casas de campo, huertas, pequeños productores y un ritmo cotidiano que no cambia demasiado con la temporada. Es una gran opción para quienes buscan verano serrano con río, sombra y una experiencia simple y auténtica.

Por último, La Cumbrecita es uno de los pueblos más particulares de Córdoba. Peatonal, rodeado de bosques y con arquitectura de estilo alpino, ofrece un entorno fresco incluso en los días más calurosos. Cascadas, arroyos y senderos rodean al pueblo, lo que permite combinar descanso con caminatas cortas.

La Cumbrecita combina bosque, arroyos y un ambiente único entre los pueblos cordobeses.

Durante el verano, este pueblo se disfruta especialmente por su clima, su tranquilidad y su conexión directa con la naturaleza. Aunque es conocido, conserva un orden y una armonía que lo diferencian de otros destinos serranos más concurridos.