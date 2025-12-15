El pueblo de San Luis rodeado de sierras y ríos que se esconde a 3 horas de Mendoza
A solo 15 minutos de la capital provincial, El Volcán es un pueblo serrano con balnearios naturales, cascadas, senderos y una historia que lo convirtió en uno de los destinos más elegidos de San Luis.
A muy pocos kilómetros de la ciudad de San Luis, El Volcán aparece como un pueblo que combina sierras, ríos y vegetación para crear un paisaje perfecto para descansar. Fundado hace más de 80 años, sigue siendo uno de los lugares favoritos tanto para vecinos como para turistas que buscan naturaleza, balnearios y aire puro sin alejarse demasiado de la capital.
Los senderos del pueblo, rodeados de árboles, arbustos y aves, conducen a rincones donde el agua y la piedra son protagonistas. Arroyos, cascadas y piletas naturales forman parte del patrimonio natural que distingue a El Volcán, un rincón que mantiene intacto su espíritu de veraneo desde los primeros tiempos.
Un pueblo con uno de los balnearios más famosos de San Luis
En el centro del pueblo se encuentra La Hoya, una formación natural creada por la erosión del viento y del agua que dio origen a piletones cálidos y profundos. Este balneario, antiguamente conocido como Salto de los Callegaro, es uno de los más visitados y fotografiados de la provincia. Sus cuatro saltos, su concavidad de piedra y sus aguas transparentes lo convierten en un imperdible del verano.
La pileta natural tiene accesos por banda norte y banda sur (Ruta 20) y alcanza profundidades de hasta tres metros según el caudal del río. Cada temporada estival, el agua de lluvia que nutre los ríos y arroyos devuelve a La Hoya su máximo esplendor, acompañado de puestos gastronómicos, artesanos y un entorno ideal para pasar el día.
El Volcán debe su nombre al sonido estruendoso del río sobre las piedras rojizas del cercano Salto Colorado, un fenómeno natural que, según los antiguos pobladores, recordaba al rugido de un volcán.
Qué visitar en este pueblo serrano de San Luis
Este pueblo ofrece varios atractivos que mezclan aventura, paisajes y tradición:
- Balneario El Badén: ideal para pasar el día al aire libre, practicar deportes o simplemente tomar unos mates en el pasto.
- Balneario Salto Colorado: rodeado de arboledas, forma un pequeño pero potente salto de agua que crea un ambiente único; su roca rojiza le da nombre al lugar.
- Salto del Osito: una cascada imponente que cae en una pileta natural de cinco metros, perfecta para refrescarse y sacar fotos.
- Capilla Nuestra Señora de la Guardia: inaugurada en 1944, destaca por sus diez vitraux y su altar escenográfico, construido por Don Alfredo Picca como cumplimiento de una promesa.
El Volcán, ubicado al pie de las Sierras de San Luis, nació como un espacio de descanso para vecinos de la capital que venían a pasar los fines de semana. Con el tiempo, muchos eligieron quedarse y formar aquí su hogar. Ese espíritu de veraneo y cercanía con la naturaleza sigue siendo el alma del pueblo.
Cómo llegar desde Mendoza
Para llegar desde Mendoza al pueblo de El Volcán, tenés que tomar la Ruta Nacional 7 hacia San Luis y continuar hasta entrar a la capital puntana. Una vez allí, seguís las indicaciones para salir por la Autopista de las Serranías Puntanas y tomás la Ruta Provincial 20 en dirección a El Volcán. Desde la ciudad de San Luis son apenas 15 minutos por esa ruta hasta el ingreso al pueblo, que está bien señalizado y aparece justo al pie de las sierras.