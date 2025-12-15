El pueblo de San Luis rodeado de sierras y ríos que se esconde a 3 horas de Mendoza

A solo 15 minutos de la capital provincial, El Volcán es un pueblo serrano con balnearios naturales, cascadas, senderos y una historia que lo convirtió en uno de los destinos más elegidos de San Luis.

A muy pocos kilómetros de la ciudad de San Luis, El Volcán aparece como un pueblo que combina sierras, ríos y vegetación para crear un paisaje perfecto para descansar. Fundado hace más de 80 años, sigue siendo uno de los lugares favoritos tanto para vecinos como para turistas que buscan naturaleza, balnearios y aire puro sin alejarse demasiado de la capital.

Los senderos del pueblo, rodeados de árboles, arbustos y aves, conducen a rincones donde el agua y la piedra son protagonistas. Arroyos, cascadas y piletas naturales forman parte del patrimonio natural que distingue a El Volcán, un rincón que mantiene intacto su espíritu de veraneo desde los primeros tiempos.

Un pueblo con uno de los balnearios más famosos de San Luis En el centro del pueblo se encuentra La Hoya, una formación natural creada por la erosión del viento y del agua que dio origen a piletones cálidos y profundos. Este balneario, antiguamente conocido como Salto de los Callegaro, es uno de los más visitados y fotografiados de la provincia. Sus cuatro saltos, su concavidad de piedra y sus aguas transparentes lo convierten en un imperdible del verano.

image Senderos, balnearios y paisajes verdes hacen de este pueblo uno de los destinos preferidos para disfrutar del verano puntano. ANSL La pileta natural tiene accesos por banda norte y banda sur (Ruta 20) y alcanza profundidades de hasta tres metros según el caudal del río. Cada temporada estival, el agua de lluvia que nutre los ríos y arroyos devuelve a La Hoya su máximo esplendor, acompañado de puestos gastronómicos, artesanos y un entorno ideal para pasar el día.

El Volcán debe su nombre al sonido estruendoso del río sobre las piedras rojizas del cercano Salto Colorado, un fenómeno natural que, según los antiguos pobladores, recordaba al rugido de un volcán.