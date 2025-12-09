Verano 2026: así es el último pueblo virgen de la Costa Atlántica

En la Costa Atlántica existen pequeños pueblos balnearios donde la naturaleza marca el ritmo. Entre ellos, La Chiquita se destaca como un rincón remoto y silencioso que conserva intacta la esencia del mar.

La tranquilidad del pueblo costero se respira en cada uno de sus 24 kilómetros de playa virgen.

La extensa Costa Atlántica argentina reúne pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo: balnearios tranquilos, playas casi vírgenes y un entorno donde el silencio se vuelve protagonista. En ese escenario aparece La Chiquita, un pueblo diminuto en el partido de Villarino, a 790 kilómetros de Buenos Aires, que sorprende por su aislamiento y su belleza agreste.

Con solo seis habitantes permanentes, este pueblo costero ofrece 24 kilómetros de playas completamente vírgenes. Sus pocas viviendas se agrupan cerca de un médano que las protege del viento, reforzando la integración natural entre la comunidad y el paisaje.

Para muchos viajeros, La Chiquita es la playa más solitaria de la provincia y uno de los secretos mejor guardados de Buenos Aires.

La mística del pueblo se potencia con un detalle singular: no hay red eléctrica. Las casas funcionan con paneles solares y un generador que brinda energía solo de 20 a 24 horas. Cuando cae la noche, el cielo abierto se llena de miles de estrellas, un espectáculo que rara vez puede apreciarse en otros destinos turísticos.

Un pueblo preparado para recibir a quienes buscan desconexión Aunque pequeño, el pueblo recibe visitantes durante el verano que llegan con la intención de descansar y conectarse con la naturaleza. La Chiquita cuenta con zona de camping, baños públicos, guardavidas en temporada, una sala de enfermería, una proveeduría, un teléfono y un cuidador encargado del mantenimiento del balneario.