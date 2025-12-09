Verano 2026: así es el último pueblo virgen de la Costa Atlántica
En la Costa Atlántica existen pequeños pueblos balnearios donde la naturaleza marca el ritmo. Entre ellos, La Chiquita se destaca como un rincón remoto y silencioso que conserva intacta la esencia del mar.
La extensa Costa Atlántica argentina reúne pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo: balnearios tranquilos, playas casi vírgenes y un entorno donde el silencio se vuelve protagonista. En ese escenario aparece La Chiquita, un pueblo diminuto en el partido de Villarino, a 790 kilómetros de Buenos Aires, que sorprende por su aislamiento y su belleza agreste.
Con solo seis habitantes permanentes, este pueblo costero ofrece 24 kilómetros de playas completamente vírgenes. Sus pocas viviendas se agrupan cerca de un médano que las protege del viento, reforzando la integración natural entre la comunidad y el paisaje.
Para muchos viajeros, La Chiquita es la playa más solitaria de la provincia y uno de los secretos mejor guardados de Buenos Aires.
La mística del pueblo se potencia con un detalle singular: no hay red eléctrica. Las casas funcionan con paneles solares y un generador que brinda energía solo de 20 a 24 horas. Cuando cae la noche, el cielo abierto se llena de miles de estrellas, un espectáculo que rara vez puede apreciarse en otros destinos turísticos.
Un pueblo preparado para recibir a quienes buscan desconexión
Aunque pequeño, el pueblo recibe visitantes durante el verano que llegan con la intención de descansar y conectarse con la naturaleza. La Chiquita cuenta con zona de camping, baños públicos, guardavidas en temporada, una sala de enfermería, una proveeduría, un teléfono y un cuidador encargado del mantenimiento del balneario.
La conservación del entorno es clave: se recomienda no dañar la flora, no llevarse caracoles y no dejar basura, para que este pueblo siga siendo un destino único y prístino.
Cómo llegar a este pueblo escondido entre médanos
El acceso a La Chiquita se realiza desde la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 781. Desde allí, un camino de tierra de casi 70 kilómetros conduce hasta el pueblo. Un sencillo cartel marca la entrada al balneario. Es aconsejable circular de día, con precaución y evitando los días de lluvia, ya que el estado del camino puede complicar la llegada.