El pueblo entrerriano que guarda la herencia alemana y un entorno natural único

En el corazón de Entre Ríos, Aldea Brasilera aparece como un pueblo pintoresco que conserva su tranquilidad, su identidad cultural y un ritmo de vida sereno. Con poco más de 2.500 habitantes, este rincón entrerriano invita a caminar sin prisa, disfrutar de sus paisajes verdes y descubrir una historia marcada por la inmigración.

La historia del pueblo comienza en 1878, cuando varias familias de Alemanes del Volga decidieron dejar Brasil para buscar nuevas oportunidades. Llegaron a la zona del arroyo Del Salto y se establecieron allí, agradeciendo al país que los recibió con hospitalidad al nombrar el lugar “Brasilera”. Ese gesto quedó grabado para siempre en la identidad local.

Las tradiciones alemanas moldearon profundamente la vida de la comunidad. Desde la arquitectura hasta la gastronomía, pasando por la educación —que fue bilingüe en alemán hasta 1941—, todo en este pueblo refleja el deseo de conservar sus raíces. La iglesia y el monumento a los emigrantes son símbolos centrales de esta herencia, mientras que platos típicos como el lechón al horno y el pirok completan la experiencia cultural.

image Naturaleza, arquitectura y tradición conviven en este pueblo de Entre Ríos que enamora con su tranquilidad. Julio Longo/Google Maps Un pueblo entre la naturaleza y la calma Aldea Brasilera también destaca por su entorno natural. Muy cerca se encuentra el Parque Natural Provincial, un espacio de 35 hectáreas dedicado al turismo sustentable. Allí se combina la preservación ambiental con propuestas para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, convirtiendo la zona en un destino perfecto para descansar y respirar aire puro.

El pueblo ofrece varios lugares imperdibles: