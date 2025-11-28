Lorena Villaverde se defendió: "Fui sobreseída en todas las causas, no tengo condena y fui electa por el pueblo"

La senadora electa por Río Negro apuntó contra la oposición, que busca impugnar su jura en la Cámara Alta. La libertaria habló de "operaciones" y se mostró con Karina Milei.

Al término de la ceremonia por la jura de senadores electos, la rionegrina Lorena Villaverde se refirió a las críticas de la oposición que busca impugnar su jura, por el momento frenada en la Cámara Alta, y aseguró que sufre "operaciones".

"Todas las acusaciones y falsas denuncias que se utilizaron para cuestionarme fueron investigadas exhaustivamente y, en todas ellas, fui sobreseída, tanto en Argentina como en Estados Unidos", indicó con alusión a las denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos. Para la senadora electa, es "un relato armado y multiplicado por ciertos medios y periodistas".

Villaverde, quien se mostró este viernes con Karina Milei en el Congreso, remarcó que se someterá "exclusivamente a la Constitución Nacional y a las normas que rigen el funcionamiento del Senado". "En esto la Constitución es clarísima, al igual que el reglamento: no existe ninguna facultad, ni legal ni reglamentaria, que habilite a la Cámara a decidir discrecionalmente sobre la validez de mi jura. Fui democráticamente electa, cumplí con todos los requisitos constitucionales y no poseo ninguna condena firme. Me ajusto al derecho, como lo hice siempre", señaló.

También mencionó los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según ella, falló favorablemente en casos como el suyo. "No pido favores ni atajos. Pido justicia. Pido respeto por la voluntad popular del pueblo rionegrino. No me condenen ustedes cuando la Justicia no lo hizo. Y no permitamos que una operación política se disfrace de moral institucional", enfatizó.

La decisión de dejar en suspenso la jura de Villaverde fue tomada en la reunión de Labor Parlamentaria que tuvieron los diferentes jefes de bloque del Senado este miércoles. Durante ese encuentro hubo una pulseada política entre varios sectores que tenían diferentes posturas sobre la decisión que debía tomar el cuerpo.