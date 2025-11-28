Cómo fue la pulseada política que frenó la jura de la senadora Villaverde

Los senadores nacionales electos en los comicios del pasado 26 de octubre jurarán este viernes en una sesión especial del Senado. Sin embargo, una de los 24 legisladores que renuevan la Cámara Alta no podrá jurar. Se trata de la senadora de La Libertad Avanza electa por Río Negro, Lorena Villaverde , cuya asunción fue frenada por una impugnación que presentó el peronismo, acusándola de tener denuncias y vínculos con el narcotráfico.

La decisión de dejar en suspenso la jura de Villaverde fue tomada en la reunión de Labor Parlamentaria que tuvieron los diferentes jefes de bloque del Senado este miércoles. Durante ese encuentro hubo una pulseada política entre varios sectores que tenían diferentes posturas sobre la decisión que debía tomar el cuerpo parlamentario.

Su pliego había sido impugnado y rechazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales pero finalmente se decidió que su diploma vuelva a comisión y no se someta a votación en el recinto.

Villaverde es cuestionada por supuestos vínculos con el empresario argentino extraditado a Estados Unidos Federico “Fred” Machado, quien está siendo investigado por causas relacionadas al narcotráfico. La dirigente libertaria también es señalada por una vieja causa de tráfico de drogas en Estados Unidos.

El oficialismo pretendía que la actual diputada nacional rionegrina asuma pero el peronismo advertía que podría rechazar su pliego en una votación por mayoría simple durante la sesión de hoy en el Senado. Finalmente, se impuso una postura intermedia y se determinó que el expediente sea devuelto a comisión para que Asuntos Constitucionales analice en detalle el caso.

El bloque de senadores del radicalismo abogó por esta postura, ya que eran los legisladores que podían inclinar la balanza para un lado u otro.

En el Senado remarcan que la Constitución nacional y el reglamento del Senado marcan que hay dos procesos distintos para bloquear el mandato de un senador. Uno es el rechazo del título antes de la jura, en caso de no cumplir con los requisitos formales y otro es la remoción a través de un proceso por inhabilidad moral, como fue el caso del senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, que fue destituido el año pasado.

El Senado le dio un nuevo revés al Gobierno Este viernes se realiza la jura de senadores nacionales electos el pasado 26 de octubre. N/A

En diálogo con MDZ, uno de los senadores que participó de estas negociaciones apuntó que Villaverde cuenta con los requisitos exigidos para asumir y que en caso de rechazar su título se podría haber sentado un precedente inédito y negativo para el Senado nacional.

“Si se le rechazaba el título por mayoría simple, ella iba a la Justicia y a los dos días estaba jurando”, indicó la fuente consultada por este diario.

La preocupación que generaba en varios senadores era que una mayoría simple por una impugnación que presenta un partido político sin estar condenada no te dejan ser senador. Apuntaban que con este antecedente, de acá en adelante podría convertirse en una práctica habitual en la que una mayoría circunstancial podría bloquear el ingreso de senadores al cuerpo.

“Lo que correspondía era poner el título a consideración, que no tiene ninguna objeción formal, la senadora juraba y ahí mismo se le iniciaba un proceso por inhabilidad moral. Y esa votación requiere los dos tercios del Senado”, explicaron desde la Cámara Alta.

Finalmente se terminó imponiendo una posición intermedia y el expediente fue devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde deberá volver a analizarse con la nueva composición del Senado. No hay una fecha definida para su tratamiento, por lo que la asunción de Villaverde continuará en suspenso.