Patricia Bullrich defendió a Lorena Villaverde a días de que el Senado decida si la acepta o no

A días de que el Senado acepte o rechace a Lorena Villaverde como parte del cuerpo, Patricia Bullrich salió a defender su incorporación y criticó la impugnación del Partido Justicialista (PJ) de Río Negro. Así, sostuvo que en la presentación hay “mucho ruido y pocas nueces”.

“Las personas, para ser expulsadas de un cuerpo, o para no entrar, tienen que tener una condena, y no es el caso de Villaverde, hay mucho ruido y pocas nueces”, expresó la funcionaria.

Bullrich sostuvo que si Villaverde “ha sido elegida por el pueblo de Río Negro, y ratificada por la Legislatura provincial, su certificado de antecedentes la pone en el ligar de los inocentes”, dijo sobre la impugnación que pesa sobre la legisladora electa acusada por vínculos con el narcotráfico.

“Si hay que juzgar a alguien inocente porque políticamente estamos en un partido distinto, nos estamos equivocando. Es una impugnación política”, completó, al ser consultada durante la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones.

El próximo viernes, a partir de las 11, el Senado tendrá su sesión preparatoria donde jurarán los senadores electos. Pero antes de ese trámite formal, el pleno debe definir si acepta o no los pliegos de los senadores.

El PJ de Río Negro presentó una impugnación al pliego de Villaverde por sus vínculo con el presunto narcotraficante extraditado a Estados Unidos Fred Machado y por haber sido detenida en 2002, en Estados Unidos, con dos kilos de cocaína encima.

“Tanto en causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral, como en causas judiciales sobrevinientes a la elección del 26 de octubre, las que inexorablemente constituyen los presupuestos que generan las inhabilidades absolutas para el ejercicio de cargos públicos electivos”, sostiene la impugnación que recibió la comisión que preside Alejandra Vigo (Provincias Unidas) en el Senado.

Con una mayoría simple, es decir, uno voto afirmativo más que uno negativo, la oposición puede impugnar la llegada de Villaverde al Senado. En ese contexto, la senadora electa Patricia Bullrich, y futura presidenta del bloque oficialista, eligió salir en defensa de la rionegrina.