El pueblo serrano cerca de la Ciudad de Córdoba que conquista con sus ríos y calma absoluta

A menos de una hora de la capital, este pueblo serrano se destaca por sus ríos dorados, playas amplias y el ambiente perfecto para desconectar del ruido urbano.

El río Los Chorrillos atraviesa el pueblo, formando piletones naturales que atraen a cientos de visitantes en verano.

Muy cerca de la ciudad de Córdoba, Cabalango aparece como un pueblo encantador donde la calma y el paisaje serrano se convierten en protagonistas. Su cercanía con la capital lo vuelve una escapada ideal para quienes desean respirar aire puro, disfrutar del agua y reencontrarse con la quietud de la naturaleza.

Durante el verano, Cabalango se transforma en uno de los rincones más atractivos del Valle de Punilla. El río Los Chorrillos, con sus aguas que adquieren un tono dorado por la presencia de minerales como el yodo, recorre piedras, ollas naturales y balnearios que forman piletas transparentes y remansos ideales para nadar o descansar bajo el sol.

Este pueblo tiene de todo para unas vacaciones de verano perfectas La geografía serrana crea también pequeños trampolines naturales y sectores amplios donde el agua fluye con suavidad, invitando a pasar horas entre chapuzones y mateadas.

Más allá de sus paisajes, el pueblo ofrece diversos servicios que hacen más cómoda la visita: áreas recreativas, opciones gastronómicas, una feria de artesanos con productos locales y espacios equipados con baños públicos, guardia médica y estacionamiento. Todo está pensado para que familias, grupos de amigos y visitantes ocasionales puedan disfrutar sin preocupaciones.

Para quienes prefieren sumar un toque de aventura, Cabalango propone caminar o cabalgar por senderos que recorren sus alrededores. Uno de los más elegidos es el trekking hacia "El Elefante", una caminata de baja dificultad que dura unas cuatro horas y permite apreciar vistas serranas privilegiadas mientras se atraviesan zonas de monte y rocas.