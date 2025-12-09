Zaira Nara hiper sensual en Mendoza: homenajeó a una tribu de pueblos originarios

Se trata de un vestido hecho de una fibra típica Wichi, y Zaira decidió usarlo para visibilizar ese tejido artesanal. En la nota. los detalles y las fotos.

Zaira en Mendoza: mirá lo que se puso.

Zaira Nara deslumbró este fin de semana en el Sunsetstrip de Hernán Cattaneo, realizado en Mendoza, luciendo un imponente vestido confeccionado en hilo de chaguar, una de las fibras más representativas y ancestrales de las tejedoras de la comunidad indígena Wichi.

Conocida por su trayectoria como modelo, conductora y empresaria, Nara derrochó sensualidad con un look muy particular. Eligió una pieza única para homenajear la identidad cultural, el trabajo artesanal y el legado espiritual de una de las comunidades originarias más emblemáticas del norte argentino.

Zaira, disfrutando de un fin de semana en Mendoza con un vestido especial. La leyenda que cuenta el nacimiento de esta fibra Cuenta la leyenda Wichi que las primeras mujeres bajaron del cielo por un hilo de chaguar, una cuerda luminosa que unía dos mundos: el cielo y la tierra.

Cuando tocaron el suelo, de sus huellas brotaron las plantas de chaguar, guardando en sus espinas el brillo del cielo.

Entre las hojas ásperas del monte, la fibra sigue naciend o como un puente entre mundos y se la considera un saber sagrado para la comunidad indígena.