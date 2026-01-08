El pueblo de Córdoba ideal para vivir el verano entre ríos y sierras

Cuando el verano aprieta en Córdoba , los pueblos serranos vuelven a ser protagonistas. En el corazón del valle de Traslasierra, Nono aparece como un pueblo que combina ríos de aguas transparentes, sierras imponentes y un ritmo tranquilo que invita a quedarse varios días.

Este pueblo mantiene una identidad simple y auténtica. Sus calles bajas, su vida pausada y su fuerte vínculo con la naturaleza lo convierten en un destino ideal para quienes quieren escapar del ruido y disfrutar del verano al aire libre, lejos de los grandes centros turísticos.

Uno de los grandes atractivos de Nono es el río de los Sauces, que atraviesa la zona con playas amplias, ollas naturales y sectores ideales para pasar el día. A diferencia de otros ríos más concurridos, aquí el entorno permite encontrar rincones tranquilos incluso en plena temporada alta.

Ríos claros y sierras rodean a este pueblo de Córdoba ideal para el verano.

El pueblo también se beneficia de su cercanía al dique La Viña, uno de los embalses más grandes de Córdoba , que suma opciones para paseos , miradores y recorridos paisajísticos durante el verano .

Nono ofrece propuestas para todos los ritmos, siempre en contacto con la naturaleza:

Disfrutar de ríos y balnearios naturales.

Caminatas y senderismo por las sierras.

Paseos en bicicleta por caminos rurales.

Visitas a museos y ferias artesanales.

Gastronomía regional con productos serranos.

Este pueblo también es un punto estratégico para recorrer otros destinos de Traslasierra, lo que lo vuelve una excelente base para vacacionar en verano.

Un pueblo de Córdoba para bajar el ritmo

Nono logra algo que muchos buscan: combinar naturaleza, servicios y tranquilidad. No es un destino masivo, pero tiene todo lo necesario para disfrutar del verano sin apuros, con días largos junto al río y noches frescas al pie de las sierras.

Por su entorno natural, su identidad serrana y su clima agradable, este pueblo de Córdoba se reafirma cada verano como una de las mejores opciones para descansar y reconectar con lo esencial.