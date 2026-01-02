Córdoba: hallaron a una mujer muerta e investigan si se trató de un femicidio

El cuerpo fue hallado en un descampado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. La víctima aún no pudo ser identificada.

El 2026 podría comenzar con un nuevo caso de femicidio en la ciudad de Villa María, Córdoba. Se trata de un crimen que, según fuentes policiales, ocurrió este jueves 1 de enero.

El cuerpo de la mujer fue hallado a las 9.40 en un descampado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María por, de acuerdo a los medios locales, una persona que caminaba por el lugar junto a su perro.

La víctima aún no pudo ser identificada y podría tener entre 20 y 40 años. Asimismo, presentaba signos de violencia: golpes y lesiones cortantes. Por como estaba vestida los investigadores suponen que la víctima venía de festejar el Año Nuevo.

Hasta el momento la principal hipótesis es que se habría tratado de un femicidio. Así lo informó la Fiscalía de segundo turno de Villa María, la cual está siguiendo el caso.

En el mientras tanto, se espera que la autopsia pueda arrojar más datos sobre el crimen y analizan las cámaras de las zonas cercanas al hallazgo para determinar posibles sospechosos.