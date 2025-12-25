Quién es la joven argentina que fue detenida en Estados Unidos y podría ser deportada

Unos días atrás, una joven argentina de 22 años fue detenida en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando intentaba tramitar la residencia permanente. Ahora, se encuentra en libertad y podría ser deportada .

Se trata de Felicitas Lauría , oriunda de Villa María, Córdoba . En 2023, la joven emigró legalmente a Estados Unidos con una visa de trabajo . Allí conoció a Marcus, con quien se casó en febrero de 2025.

Sin embargo, todo cambió el pasado 25 de noviembre, cuando la joven llegó junto a su esposo Marcus a la entrevista conyugal en las oficinas de inmigración de San Diego.

“En marzo a ella se le vencía la visa, pero podía permanecer en Estados Unidos porque estaba en pleno trámite de ajuste sin necesidad de salir del país, ya que debía hacerse el reconocimiento del matrimonio”, detalló Mariana Lozita, la mamá de Lauría, en diálogo con El Doce.

Y mencionó: “Ellos fueron muy contentos porque era el último trámite, y de atrás salió una persona del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que la detuvo por permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa”.

Según relató Lozita, la joven de 22 años estuvo detenida por diez días. “La tuvieron encadenada, con los tobillos esposados y una cadena que subía por la cintura y le sujetaba las muñecas”, describió la mamá de Lauría.

Libertad bajo fianza y la posibilidad de ser deportada

El pasado 5 de diciembre, Felicitas no fue trasladada a la audiencia judicial, lo que provocó la molestia de la jueza del caso, quien fijó la fianza más baja: 1.500 dólares.

Argentina Estados Unidos detenida X

A pesar de estar en libertad, la joven argentina debe portar una tobillera electrónica y aguarda el resultado de una audiencia de deportación que determinará su futuro en el país.