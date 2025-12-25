Una joven argentina se casó con un estadounidense, fue detenida y podría ser deportada

Felicitas Lauría fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando intentaba tramitar la residencia permanente.

Una joven argentina de 22 años vivió días de tensión e incertidumbre en Estados Unidos. Felicitas Lauría, oriunda de Córdoba, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando intentaba tramitar la residencia permanente.

Todo comenzó el pasado 25 de noviembre, cuando la joven llegó junto a su esposo Marcus, un joven estadounidense con quien se casó en febrero de 2025, a la entrevista conyugal en las oficinas de inmigración de San Diego.

“En marzo a ella se le vencía la visa, pero podía permanecer en Estados Unidos porque estaba en pleno trámite de ajuste sin necesidad de salir del país, ya que debía hacerse el reconocimiento del matrimonio”, detalló Mariana Lozita, la mamá de Lauría, en diálogo con El Doce.

Argentina Estados Unidos detenida 3 X Y mencionó: “Ellos fueron muy contentos porque era el último trámite, y de atrás salió una persona del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que la detuvo por permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa”.

Diez días detenida e incertidumbre sobre su futuro Según relató Lozita, la joven de 22 años estuvo detenida por diez días. “La tuvieron encadenada, con los tobillos esposados y una cadena que subía por la cintura y le sujetaba las muñecas”, describió la mamá de Lauría.