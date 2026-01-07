Cerrarán el paso a Chile por riesgo de aludes: desde qué hora

Desde la coordinación del paso alertaron por el riesgo de que se produzcan aludes en la ruta, por lo que implementarán un corte en Uspallata.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor será interrumpido este miércoles a raíz de la posibilidad de que se produzcan aludes en alta montaña. El corredor internacional se mantendrá habilitado durante todo el día y a las 22 se llevará a cabo el corte, a la altura de Uspallata.

La noticia fue confirmada por la Coordinación General del Paso Internacional, a cargo de Justo Jose Bascolo, mediant e un comunicado en el que se expresa: "Se comunica a los usuarios que el paso internacional, se mantendrá habilitado, para todo tipo de vehículos en ambos sentidos hasta las 00:00 horas con corte de circulación en Uspallata a partir de las 22:00 horas de la jornada de hoy".

Esto quiere decir que no se podrá circular desde las 22 más allá de Uspallata y todos aquellos vehículos que queden en el tramo posterior hacia Chile podrán seguir cruzando a Chile hasta las 00.