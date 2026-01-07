Cerrarán el paso a Chile por riesgo de aludes: desde qué hora
Desde la coordinación del paso alertaron por el riesgo de que se produzcan aludes en la ruta, por lo que implementarán un corte en Uspallata.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor será interrumpido este miércoles a raíz de la posibilidad de que se produzcan aludes en alta montaña. El corredor internacional se mantendrá habilitado durante todo el día y a las 22 se llevará a cabo el corte, a la altura de Uspallata.
La noticia fue confirmada por la Coordinación General del Paso Internacional, a cargo de Justo Jose Bascolo, mediant e un comunicado en el que se expresa: "Se comunica a los usuarios que el paso internacional, se mantendrá habilitado, para todo tipo de vehículos en ambos sentidos hasta las 00:00 horas con corte de circulación en Uspallata a partir de las 22:00 horas de la jornada de hoy".
Esto quiere decir que no se podrá circular desde las 22 más allá de Uspallata y todos aquellos vehículos que queden en el tramo posterior hacia Chile podrán seguir cruzando a Chile hasta las 00.
"Las condiciones climáticas pronosticadas para la tarde noche y madrugada de mañana en alta montaña, anuncian intensas lluvias que podrían ocasionar deslizamientos con material de arrastre que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad. Para evitar contratiempos se aconseja que antes de viajar se informe del estado del Paso Internacional", agregaron en el comunicado.