El paso a Chile continúa cerrado y evaluarán reabrirlo esta tarde

Las intensas lluvias en cordillera provocaron el cierre del paso a Chile. Este jueves analizarán si están dadas las condiciones para reabrir.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado este jueves 8 de enero y las autoridades evalúan su posible reapertura durante la tarde, según la evolución del clima del lado chileno. La decisión está atada a las condiciones de transitabilidad en alta montaña, afectadas por lluvias y riesgo de aludes.

La situación cambió rápidamente en menos de 24 horas. A primera hora de este miércoles, el corredor internacional estaba habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos, con el complejo Los Libertadores funcionando las 24 horas y demoras de apenas 30 minutos para ingresar a Chile.

Incluso durante la mañana, el cruce se mantenía ágil, especialmente para quienes regresaban a Argentina, ya que no se registraban esperas en Roque Carranza. Sin embargo, el pronóstico de Contingencias Climáticas ya advertía precipitaciones en cordillera y temperaturas bajas.

Cierre preventivo y evaluación para este jueves Al mediodía del miércoles se anunció el cierre preventivo del paso por riesgo de aludes. Desde la Coordinación General del Paso Internacional informaron que el corredor se mantuvo habilitado hasta la medianoche, con corte de circulación en Uspallata desde las 22, para evitar que vehículos quedaran expuestos en zonas peligrosas.

En el comunicado oficial se explicó que las lluvias intensas previstas para la tarde, noche y madrugada podían generar deslizamientos con material de arrastre, lo que no garantizaba condiciones seguras de tránsito. Por eso, se recomendó a los viajeros informarse antes de salir y reprogramar el cruce.