Paso a Chile: estado actual y demoras en Los Libertadores
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. ¿De cuánto es la demora en Los Libertadores?
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Los Libertadores funciona las 24 horas.
Luego de una jornada sin grandes demoras, a primera hora de este miércoles hay 30 minutos de espera para cruzar a Chile. Por su parte, no se registran demoras en Roque Carranza, por lo que aquellos que regresen de Chile a Argentina podrán hacerlo de manera ágil.
Para este miércoles, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala precipitaciones en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 8°
- Punta de Vaca: 4°
- Puente del Inca: - 1°
- Las Cuevas: - 2 °
En plena temporada de verano, las autoridades insisten en planificar los horarios de cruce, contar con la documentación en regla y prever demoras prolongadas, especialmente en el ingreso a Chile, donde suelen concentrarse los mayores tiempos de espera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.
Desde Vialidad Nacional informaron que la Ruta Nacional 145 se encuentra habilitada con precaución, especialmente entre Las Loicas y el límite internacional, donde hay sectores con trabajos sobre la calzada.