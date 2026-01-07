Paso a Chile: estado actual y demoras en Los Libertadores

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. ¿De cuánto es la demora en Los Libertadores?

En plena temporada de verano, las autoridades insisten en planificar los horarios de cruce.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Los Libertadores funciona las 24 horas.

Luego de una jornada sin grandes demoras, a primera hora de este miércoles hay 30 minutos de espera para cruzar a Chile. Por su parte, no se registran demoras en Roque Carranza, por lo que aquellos que regresen de Chile a Argentina podrán hacerlo de manera ágil.

Para este miércoles, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala precipitaciones en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2 °

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: