"Hay que cortarles las yugulares": en La Plata suspendieron a un médico por comentarios antisemitas

Un médico del Hospital General José de San Martín de La Plata quedó en la mira por comentarios antisemitas. Fue suspendido del cargo.

Después de que se conocieran comentarios antisemitas en las redes sociales de un médico del Hospital General José de San Martín de La Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires decidió suspenderlo.

Así lo confirmó el propio ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplack, en sus redes sociales. "Se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación", informó el funcionario.

Las explicaciones de Nicolás Kreplak Se trata de Miqueas Martínez Secchi, un médico de terapia intensiva de La Plata. En su cuenta de X había publicado: "No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y la carótidas de lado a lado".

Según el ministro de Salud bonaerense, la decisión se tomó luego de que se conociera "este mensaje coincidente con otros comportamientos previos".

Hospital San Martín de La Plata Hospital San Martín de La Plata. Google Maps "Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud", indicó Kreplak en sus redes sociales.