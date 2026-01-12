Maximiliano Abad y Victoria Tolosa Paz: el Congreso premió a sus mejores legisladores de 2025

Para la política, 2025 fue un año vertiginoso, entre otras cosas, por la cargadísima agenda que tuvo el Congreso de la Nación. En ese marco, el Palacio Legislativo despidió el año con una nueva votación para elegir a los legisladores más distinguidos de la temporada. En esta edición, los galardonados fueron el senador radical Maximiliano Abad y la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz .

La distinción se realizó en el marco de la 33° edición de los Premios Parlamentario, entregados por la revista homónima a partir de la tradicional encuesta anual que busca reconocer a los legisladores nacionales más laboriosos del año y que será entregado entre los meses de marzo y abril de 2026.

En ese marco, el elegido por el voto popular en la cámara alta fue Maximiliano Abad, senador por la provincia de Buenos Aires de la línea dura del radicalismo, quien supo confrontar con el ahora expresidente de la UCR Nacional Martín Lousteau , pero manteniendo distancia con el Gobierno de Javier Milei, a quien le ha reclamado por mayores fondos para la educación.

Con larga trayectoria en la Legislatura bonaerense, Abad llegó a la cámara alta en diciembre de 2023 bajo la boleta de Patricia Bullrich y protagonizó en 2025 una intensa agenda legislativa con el foco puesto en diversos temas institucionales, productivos y sociales, con particular énfasis en la provincia de Buenos Aires.

En materia de seguridad y justicia, el oriundo de Mar del Plata reclamó en reiteradas oportunidades el fortalecimiento del sistema judicial y, desde la Comisión de Acuerdos, instó al Poder Ejecutivo a remitir los pliegos correspondientes a las vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación, fiscales y defensores nacionales, una situación que afecta el normal funcionamiento de la Justicia y que todavía no fue resuelta por la Casa Rosada.

En paralelo, Abad también presentó iniciativas para establecer penas más duras para quienes agreden a docentes, personal de salud y choferes de transporte público, promovió proyecto para combatir los delitos contra la propiedad y defendió la propuesta que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, reafirmando su compromiso con la división de poderes y chocando con el oficialismo libertario.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 12.02.26 PM Maximiliano Abad, el radical de la provincia de Buenos Aires que fue distinguido entre los senadores.

La disputa por Bahía Blanca, Discapacidad y Educación

Otro de los proyectos centrales que impulsó el radical fue la emergencia climática para que Bahía Blanca y otras zonas afectadas recibieran asistencia económica, promoviendo la declaración de la emergencia por 180 días y exigiendo la implementación de un Sistema de Alerta Temprana para afrontar con mayor previsibilidad catástrofes como la ocurrida en marzo del año pasado. La iniciativa fue aprobada, pero luego vetada por el Gobierno.

En simultáneo, la educación fue un eje central de su agenda legislativa, con una marcada defensa del financiamiento para la educación universitaria. En ese sentido, Abad reafirmó su compromiso con la Ley de Emergencia Nacional en Educación y promovió, mediante un proyecto, la formación académica del personal militar.

Otro punto donde entró en conflicto con el Ejecutivo fue la Ley de Emergencia en Discapacidad, con su apoyo al proyecto que apostaba a reforzar el financiamiento para el sector.

El plano productivo también estuvo en carpeta, con una defensa de la industria nacional y de la industria pesquera en particular, un sector estratégico para la economía de Mar del Plata. En ese marco, mantuvo reuniones y actividades en el Senado con distintos referentes del sector productivo e industrial, recogiendo las principales preocupaciones de las empresas, cooperativas y trabajadores.

A su vez, reiteró sus pedidos para eliminar las retenciones y los derechos de exportación que afectan al sector pesquero, clave para el desarrollo regional. También trabajó por un cambio de paradigma en materia de inocencia fiscal y presentó un proyecto de ley de actualización del régimen de sanciones del Registro Nacional de Precursores Químicos para combatir prácticas ilícitas y prevenir la producción de fentanilo en la Argentina.

Por último, Abad además promovió un homenaje al papa Francisco mediante la emisión de un sello postal y un billete conmemorativo con su imagen, destacando su figura a nivel nacional e internacional tras su fallecimiento el pasado 21 de abril.

Victoria Tolosa Paz, la elegida de la Cámara de Diputados

Por la cámara baja, la exministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández fue una de las voces más presentes en la discusión alrededor de la crisis del fentanilo contaminado. Tan fue así, que Tolosa Paz ejerció como secretaria de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación que formó Diputados para abordar ese tema.

Además, la legisladora de La Plata también fue vicepresidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, e integró además las comisiones de Asuntos Cooperativos; Discapacidad, Defensa del Consumidor; Energía y combustibles; Finanzas; Industria; Pequeñas y Medianas Empresas; y Presupuesto y Hacienda.

La oleada de proyectos que llevaron al galardón

Desde la Comisión en Discapacidad, Tolosa Paz fue una de las protagonistas durante el debate por la polémica no implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno justificó en la no asignación de fondos para financiar el proyecto.

A su vez, la diputada bonaerense fue destacada por redactar a lo largo del año once proyectos de ley, entre ellos la declaración de Emergencia Ambiental, Económica y Habitacional en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el temporal del 7 de marzo de este año.

Entre los principales temas, Tolosa Paz impulsó la obligatoriedad de la educación inicial desde los 3 años en el Sistema Educativo Nacional; y una reparación económica para jubilados y pensionados.