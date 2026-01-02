DNU de la SIDE: el oficialismo no podrá dilatar el debate y Patricia Bullrich empieza a buscar los votos

Los distintos bloques de la oposición en el Congreso le hicieron saber al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, que deben avanzar con el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma la SIDE . La estrategia del oficialismo es dilatar la discusión, pero la ley es clara. En ese contexto, la titular del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich , empieza el operativo para juntar los votos y dejar firme el decreto.

El primer día hábil de 2026 alcanzó para que los pasillos del Congreso de la Nación vuelvan a ser un corredero de llamados y cálculos. Un grupo de diputados de Provincias Unidas presentó una carta al presidente Menem para que acelere la composición de las bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de Tareas de Inteligencia.

El kirchnerismo, por ahora, motorizó sus críticas a la reforma de la SIDE en boca del exministro de Defensa Agustín Rossi, el excanciller Jorge Taiana y la massista Sabrina Selva. Según pudo reconstruir este cronista, en las próximas horas habrá un comunicado de la bancada que preside Germán Martínez en el que se insistirá con que el tema debe ser tratado en el período extraordinario.

La decisión de la Casa Rosada que llegó al Congreso de la Nación es postergar y dilatar el debate de este tema hasta marzo. El oficialismo tiene distintas formas de hacerlo, como demorar la conformación de las comisiones y la convocatoria para que sesionen. Sin embargo, es una estrategia atada con alambre. Y la oposición lo sabe.

La ley 26.122, sancionada en 2006 durante el Gobierno de Néstor Kirchner, regula el uso de los DNU. Estos fueron incorporados en la reforma de la Constitución nacional de 1994, pero hasta ese momento su utilización no había sido reglamentada.

Esa normativa creó la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de tratar los DNU, y le da al Congreso un plazo de diez días para emitir un dictamen. Si pasan esos diez días y no hubo dictamen, cada Cámara queda en condiciones de tratar la validez o el rechazo de ese DNU. En el artículo sexto se deja en claro que puede funcionar durante el período extraordinario.

“La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación”, indica el texto. Es por esto que el Gobierno no tiene demasiados argumentos reglamentarios para privar de funcionamiento al Congreso para tratar este tema.

“El DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias. Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”, sostiene el comunicado que difundió el bloque de diputados de Provincias Unidas.

De hecho, Javier Milei tiene un antecedente claro en su gestión respecto del tratamiento de los DNU durante el período extraordinario. Se trata del megadecreto 70/23, que comenzó a discutirse en la bicameral de Trámite Legislativo, que en ese momento tenía al senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto (LLA) como presidente.

La estrategia de Patricia Bullrich en el Senado

En el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sabe que no tendrán muchos argumentos jurídicos para no poner en marcha esta comisión. La exministra buscará consensuar con los senadores aliados para intentar aprobar el decreto. La ley 26.122 indica que si una de las dos cámaras aprueba el decreto, es suficiente para que la normativa tenga validez.

Bullrich trabajará tanto en Diputados como en el Senado. En la primera de estas dos cámaras, el oficialismo está más cerca de aprobar el decreto y sellar la validez de la normativa de Javier Milei que reforma la Secretaría de Inteligencia.

“Vamos por el lado de convencerlos primero y luego por el DNU”, señalaron a este medio fuentes cercanas a Bullrich. “Es un tema de explicarlo porque es una reforma muy profesional”, agregaron.

Sin embargo, muchos de los aliados, como el PRO y la UCR, no ven con buenos ojos darle al Gobierno una reforma de semejante tamaño en un área sensible para el Estado. De hecho, la única vez que el Congreso rechazó un DNU fue cuando Javier Milei le giró $100 mil millones a la SIDE. Aquella vez, el bloque que preside Cristian Ritondo (PRO) votó en contra, por pedido explícito de Mauricio Macri.