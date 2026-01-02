Cancillería pide a los argentinos que no viajen a Irán por la escalada de protestas y muertos

A través de un comunicado colgado en redes sociales, la Cancillería Argentina emitió un alerta y pidió a los argentinos que no viajen a Irán ante la escalada de protestas y muertos en ese país por el alza del costo de vida. Es que la represión de las revueltas ya dejaron seis muertos y decenas de heridos.

En el origen de las protestas está la devaluación del rial y el aumento de la inflación. A su vez este cuadro agravó la tensión con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump advirtió estar “listo para actuar”.

En este contexto en las últimas horas, la Cancillería de la República Argentina emitió un alerta consular en el que "recomienda a los ciudadanos argentinos evitar viajes a la República Islámica de Irán".

El texto precisamente comienza citando el convulsionado cuadro de situación social que atraviesa Irán. "Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país".

Sobre los argentinos que ya se encuentran en el país persa, Cancillería pidió que se extremen las medidas de cuidado y precauciones y que ante cualquier necesidad se contacten con la repartición diplomática local, "A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación".

Las protestas de esta semana por la aceleración de la inflación se han extendido por todo Irán, con enfrentamientos mortales entre manifestantes y fuerzas de seguridad centrados en las provincias occidentales de Lorestán, Chaharmahal y Bajtiari.

Los medios estatales y grupos de defensa de los derechos han informado de al menos seis muertos desde el miércoles, entre ellos un hombre que, según las autoridades, era miembro del grupo paramilitar Basij, afiliado a la poderosa Guardia Revolucionaria.

En las últimas décadas, Irán se ha librado de estallidos sociales de la mano de la represión y detenciones masivas. No obstante, los problemas económicos pueden dejar a las autoridades más vulnerables ahora, según analistas.