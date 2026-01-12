Otra sanción al concejal que conducía alcoholizado, ahora tras navegar en lancha

El concejal de San Rafael , Martín Antolín , que fue noticia en las últimas semanas tras haber dado positivo de alcoholemia mientras manejaba un vehículo , será nuevamente sancionado -en este caso por el Ministerio de Ambiente-, por conducir una lancha en Los Reyunos sin chaleco salvavidas .

Este fin de semana el propio concejal libertario difundió un video en sus redes sociales en los que se lo ve a él y a su pareja navegando en una lancha en Los Reyunos. Hasta ahí, no había ningún problema.

No obstante, en el Gobierno provincial confirmaron que la división de Náutica "aplicará una sanción a él y su acompañante, porque están navegando sin chaleco, infringiendo la Ley 3859/1972".

Según la misma, navegar sin chaleco salvavidas es una falta grave, que está fijada en la sanción de 300 unidades fijas. Cada unidad fija está valuada en $500, por lo que cada sanción equivale a $150.000. De esta forma, la sanción para ambos llegará a los $300.000.

Por otro lado, desde el Gobierno aclararon que la inhabilitación que rige para conducir vehículos por haber dado positivo de alcoholemia "no lo inhabilita para manejar una lancha, porque en este caso rige la ley de náutica".

El caso de la alcoholemia positiva

Según contó MDZ, Antolín fue detenido por personal de Tránsito de la Ciudad de Mendoza en la madrugada del 24 de diciembre del 2025, en la calle Arístides Villanueva. Los efectivos le realizaron un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,16 gramos de alcohol en sangre.

Ante esa infracción, el edil del Partido Libertario fue detenido y se le retuvo el auto. Días después, la Justicia Contravencional le impuso una multa de $3,9 millones (9.300 UF) y 365 días de inhabilitación para conducir.

Además, el magistrado le impuso una obligación de tres meses de tratamiento para no repetir la conducta; y la realización de diversas actividades con la organización Estrellas Amarillas Mendoza.

Martín Antolín zafó de ser destituido como concejal

En paralelo a la multa y sanción, en el radicalismo sanrafaelino intentaron destituirlo como edil en el Concejo Deliberante.

Sin embargo, el Concejo Deliberante resolvió archivar el planteo del radicalismo. Fue el bloque oficialista del Partido Justicialista el que decidió no acompañar el dictamen que impulsaron los ediles radicales, advirtiendo que "presentaba irregularidades administrativas".

Concejo deliberante de San Rafael.jpg Imagen de archivo del Concejo Deliberante de San Rafael.

Entre los argumentos que esgrimieron para desestimar la denuncia contra Antolín, resaltaron la falta de documentación probatoria como la copia de la causa contravencional y los detalles del procedimiento policial en el cual se multó al concejal por conducir alcoholizado.

De igual forma, en ningún momento avanzaron desde el PJ con la destitución, mientras que en el radicalismo lo acusaron de "ser funcional al oficialismo". Esa votación dio como resultado 7 votos en contra de la destitución (los 6 del PJ más el propio Antolín); y 5 votos por la destitución (todos de la UCR).