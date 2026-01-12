Chubut en llamas: el Gobierno festejó que 22 de los 32 incendios forestales fueron extinguidos

Tras días de agonía por los incendios forestales que azotan a distintos sectores de la Patagonia , en las últimas horas, el Gobierno nacional informó que 22 de los 32 focos registrados en la provincia de Chubut se encuentran completamente extinguidos. Así lo precisó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a través de un comunicado en la red social X.

De acuerdo con el comunicado, el operativo conjunto entre Nación y Provincia permitió controlar gran parte de los focos que afectaban la región. En total, 295 brigadistas participaron de las tareas de combate contra el fuego. En ese contexto, Adorni agradeció públicamente el trabajo de los equipos desplegados y detalló las áreas del Gobierno involucradas en el operativo.

“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, expresó el jefe de Gabinete. Además, precisó que los esfuerzos coordinados incluyeron recursos humanos y logísticos de diferentes organismos nacionales.

El presidente, Javier Milei, se sumó al comunicado que emitió Manuel Adorni, con el siguiente mensaje: “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Además, quiero mandar un agradecimiento especial a los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

El mensaje de Manuel Adorni tras la extinción de varios focos de incendio en Chubut.

Por su parte, el gobernador de Chubut , Ignacio “Nacho” Torres , compartió un mensaje en el que llamó a mantener la precaución. “La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar”, sentenció Torres en un comunicado compartido en la red social X.

“Tuvimos una nueva reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas junto a brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios. Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, agregó Torres.

En tanto, Torres informó que hubo viviendas destruidas y familias evacuadas, aunque no se detalló la cantidad exacta de personas afectadas. En ese marco, enfatizó que la emergencia no está superada y que el operativo debe mantenerse con la misma intensidad.

nacho torres incendios "No hay que aflojar", insistió Nacho Torres. X @NachoTorresCH

Cómo seguirá el operativo para combatir los incendios en Chubut

Actualmente, tras una semana de intenso trabajo en las zonas de incendio, “581 personas continúan trabajando en el terreno”, incluyendo a “brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego”, según indicó Torres.

Asimismo, el gobernador anunció que siguen operando 8 medios aéreos para combatir el fuego, entre los cuales se encuentran 2 helicópteros, 2 aviones hidrantes, 3 anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.

Enseguida, Torres difundió que “24 viviendas fueron afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos” por las llamas, mientras que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén, con acompañamiento permanente. En suma, aseguró: “La Secretaría de Salud mantiene 156 agentes desplegados en hospitales rurales y puestos sanitarios. Se registró un herido con quemaduras graves, y fue derivado al Hospital de Bariloche”.

En cuanto al servicio eléctrico, Torres informó: “Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a la restitución de los servicios”.

Luego de confirmar que el origen de los incendios fue intencional, la Provincia de Chubut anunció que se presentará como querellante en la causa penal. El objetivo de esta decisión es garantizar que los responsables del inicio de los incendios enfrenten las sanciones previstas por la ley. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”, expresó Torres.