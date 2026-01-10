En plena pelea con Lula, Milei destacó a los Bolsonaro y lo elogiaron: "Sólida brújula moral"

Si bien la relación entre ambos es mala desde el inicio de ambas gestiones, en los últimos días el mandatario argentino publicó un mapa de América del Sur con Brasil como una gran villa miseria, lo que generó un fuerte enojo en Brasilia.

Acto seguido, se conoció ayer una entrevista que la CNN le hizo a Milei, quien criticó la postura de su par brasileño en torno al régimen chavista: "Está alineado con el socialismo del siglo XXI, y con los alineados con el socialismo no hay salida diplomática porque no pagan los costos por las aberraciones que hicieron y los socios se cuidan entre ellos. Hay un dicho conocido que dice que entre bomberos no se pisan la manguera". "No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema. No hablé ni me interesa", agregó.

Estas declaraciones fueron celebradas este sábado por la familia de Jair Bolsonaro , quien está preso por protagonizar un intento de golpe de Estado.

De cara a las elecciones presidenciales de octubre, Milei apoya el regreso de la derecha brasileña. "Es una elección de los brasileros (sic), con la diferencia de que ahí tengo amigos, los Bolsonaro. Si me sacan del lugar del político, está claro que prefiero una solución con los Bolsonaro y no una solución con el socialismo del siglo XXI", manifestó.

En este sentido, Eduardo Bolsonaro, diputado federal, se refirió a las respuestas de Milei en la TV y lo escribió en X: "Tiene una sólida brújula moral, conoce los peligros del comunismo, el socialismo, el progresismo y toda esa basura marxista; Argentina lo experimentó en carne propia con los Kirchner". “En octubre de 2026, solo quedarán dos opciones: Lula o Flavio Bolsonaro”, añadió.

Por su parte, Flavio Bolsonaro, quien es senador y posible candidato presidencial, comentó: "¡Además de un amigo, Argentina tendrá un verdadero socio comercial en Brasil a partir de 2027! ¡Gracias, presidente JMilei!".

El líder libertario podría cruzarse el 17 de enero con Lula, en el marco de la firma formal del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, previsto en Asunción, Paraguay.