En medio del debate de la reforma laboral, el acuerdo entre la UE y el Mercosur llega al Congreso

Con el visto bueno del Consejo Europeo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , se abre ahora el debate en el Congreso argentino, que deberá ratificar los términos del documento cuya firma está prevista para el 17 de enero en Asunción , durante la cumbre de presidentes del bloque regional.

Para que el tratado comercial quede validado, será necesario el respaldo de ambas cámaras. A diferencia de la discusión por la reforma laboral, el entendimiento tendría un acompañamiento amplio de sectores bloques, que consideran que el acuerdo puede representar una oportunidad para distintas actividades productivas del país.

En el Gobierno aún no confirmaron si este debate se incluirá en este segundo llamado a sesiones extraordinarias o si se abordará cuando comience marzo. Al ser un tema que resulta, en cierto modo, transversal para los intereses industriales de Argentina, no conllevaría grandes polémicas su inclusión durante febrero.

En especial, el eventual apuro oficial podría estar vinculado con la existencia de cupos de exportación que podrían ser aprovechados por otros socios del bloque, en particular Brasil, en detrimento de los productores argentinos. Es algo que evitará sufrir Javier Milei , a partir de su mala relación con su par Luiz Inácio Lula da Silva .

Para su votación en el recinto, debe constituirse la comisión de Relaciones Exteriores en ambas cámaras. En el caso de Diputados, dejó de ser presidida por el oficialista Fernando Iglesias , quien asumió como embajador argentino en Bélgica. Por su parte, en la Cámara Alta estaba el formoseño Francisco Paoltroni , quien, tras desencuentros, se mantiene alineado a los libertarios.

Los puntos clave del acuerdo para Argentina

El acuerdo con la UE podría potenciar la exportación argentina en el viejo continente El acuerdo con la UE podría potenciar la exportación argentina en el viejo continente AFP/Getty Images

Según señalan desde la Unión Europea, el Acuerdo restituiría los beneficios que Argentina perdió al salir del SGP europeo, lo que permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca.

La eliminación o reducción rápida de aranceles beneficiaría directamente a productos clave del país, como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, ampliando acceso en sectores donde Argentina es particularmente competitiva.

La eliminación del arancel sobre la cuota Hilton fortalecería a la industria bovina argentina, así como las exportaciones de carnes.

La UE reconocería 104 indicaciones geográficas argentinas, principalmente vinculadas a vinos y productos regionales, lo que favorecería el posicionamiento internacional de Cuyo, la Patagonia y otras regiones productoras.

Como Argentina importa mucha maquinaria, insumos y bienes de capital desde Europa, la baja arancelaria reduciría costos de producción y mejoraría la competitividad industrial en sectores como automotriz, metalmecánica y química. La apertura del mercado europeo permitiría expandir un sector donde Argentina lidera dentro del Mercosur, favoreciendo exportaciones de alto valor agregado y empleo calificado.