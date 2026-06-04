Comercio internacional: cómo el acuerdo Mercosur-UE redefine las reglas de acceso a los mercados

El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea marca un punto de inflexión para el comercio regional. Más allá de la apertura de mercados, plantea nuevas exigencias vinculadas con la sostenibilidad, la trazabilidad y la capacidad de demostrar cómo se produce cada bien que busca ingresar a uno de los bloques económicos más importantes del mundo.

Ya no alcanzará con producir y exportar; habrá que demostrar cómo se produce, de dónde viene el producto, qué riesgos existen en la cadena y qué evidencia respalda esa gestión.

Para el agro argentino, la oportunidad es evidente. Carne, soja, alimentos, frutas, economías regionales, vinos, pesca, madera, envases, logística y agroindustria pueden encontrar nuevas condiciones de acceso, inversión y posicionamiento. Pero esa oportunidad llega acompañada de un nuevo estándar: trazabilidad, debida diligencia, cumplimiento ambiental, gobernanza del dato y capacidad documental.

Europa ya no está pidiendo solo compromiso narrativo. Está pidiendo capacidad de prueba. Y esa exigencia no llega siempre como una ley directa sobre el productor argentino, sino como contrato, cuestionario, auditoría, scorecard, pedido de información del comprador o requisito del banco.

En la práctica, el efecto cascada ya está activo: la regulación europea baja desde importadores, grandes empresas y entidades financieras hacia proveedores, exportadores, operadores logísticos, certificadores y productores de Mercosur.

Este es el núcleo del cambio: pasar de la sostenibilidad declarativa a la sostenibilidad demostrable.

El proveedor que quiera sostener mercado deberá traducir la norma en dato, evidencia, responsable interno, control de cambios y documentación verificable. No se trata solo de cumplir, sino de poder reconstruir la historia de un producto, un lote, un envase o una decisión frente a un cliente, auditor o financiador.

Comercio y trazabilidad: las nuevas exigencias

En este escenario, regulaciones como EUDR, PPWR y los marcos europeos de reporte y debida diligencia se vuelven centrales. La EUDR exige productos libres de deforestación y afecta cadenas como ganado bovino, soja, madera, café, cacao, caucho, aceite de palma y derivados.

Si el producto está alcanzado, el importador europeo necesitará trazabilidad, geolocalización, evaluación de riesgo y soporte documental. La PPWR, por su parte, lleva la sostenibilidad también al envase: reciclabilidad, composición, etiquetado, claims y evidencia técnica del packaging pasan a formar parte del expediente de acceso al mercado.

Para Argentina, esto puede ser una ventaja competitiva si se trabaja a tiempo. La calidad del dato y la gobernanza reducen incertidumbre; y cuando baja la incertidumbre, mejora la bancabilidad, la conversación con compradores y la resiliencia comercial. Por eso, la sostenibilidad empieza a funcionar como un traductor de riesgo: convierte temas ambientales, sociales y de gobernanza en variables económicas concretas, capaces de influir en acceso a mercado, costo del crédito, elegibilidad y reputación.

La oportunidad para Argentina y la región

El acuerdo abre una oportunidad relevante para la región, pero no garantiza resultados automáticos. Los beneficios los capturarán mejor quienes puedan demostrar calidad, trazabilidad, cumplimiento y evidencia. El nuevo pasaporte comercial no será solo el origen argentino, sino la capacidad de probarlo de manera confiable.

Fuente: TodoAgro.