Paritarias: empleados de Comercio acordaron una suba salarial trimestral del 5,7%
La paritaria de empleados de Comercio cerró con un aumento de salarios del 5,7% y un bono extraordinario de $50.000.
Los empleados de Comercio percibirán un incremento de salarios del 5,7% durante el trimestre julio septiembre, según el nuevo acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. La paritaria contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 y posterga la incorporación al salario básico de la suma fija de $120.000 acordada en la negociación anterior.
El convenio fue suscripto por FAECyS junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), y tendrá vigencia desde el 1° de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.
El aumento, que presupone una inflación menor al 2% mensual, se aplicará sobre las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, tomando como base las remuneraciones de junio de 2026 en tres tramos iguales del 1,9%. Los incrementos tendrán carácter remunerativo y no acumulativo.
Además del ajuste salarial, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y por única vez. El bono se abonará en dos cuotas de $25.000, junto con los salarios de julio y agosto.
Otro de los puntos centrales del acuerdo consiste en la postergación de la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos. En lugar de integrarse durante este año, el monto se incorporará en seis cuotas mensuales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.
Las partes también establecieron una cláusula de revisión y se comprometieron a reunirse nuevamente en octubre para evaluar la evolución de las principales variables económicas y analizar la necesidad de una nueva actualización salarial.
El secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, sostuvo que el acuerdo busca sostener el diálogo entre trabajadores y empleadores en un contexto económico complejo. El dirigente afirmó que la negociación colectiva permite alcanzar consensos que contemplan tanto la preservación del poder adquisitivo de los salarios como la situación que atraviesan las empresas del sector comercial, especialmente las pequeñas y medianas firmas.