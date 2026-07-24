Paritarias: empleados de Comercio acordaron una suba salarial trimestral del 5,7%

La paritaria de empleados de Comercio cerró con un aumento de salarios del 5,7% y un bono extraordinario de $50.000.

Los empleados de Comercio percibirán un incremento de salarios del 5,7% durante el trimestre julio septiembre, según el nuevo acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. La paritaria contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 y posterga la incorporación al salario básico de la suma fija de $120.000 acordada en la negociación anterior.

El convenio fue suscripto por FAECyS junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), y tendrá vigencia desde el 1° de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.

El aumento, que presupone una inflación menor al 2% mensual, se aplicará sobre las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, tomando como base las remuneraciones de junio de 2026 en tres tramos iguales del 1,9%. Los incrementos tendrán carácter remunerativo y no acumulativo.

Los precios se desaceleraron en abril Foto: Shutterstock Además del ajuste salarial, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y por única vez. El bono se abonará en dos cuotas de $25.000, junto con los salarios de julio y agosto.

Otro de los puntos centrales del acuerdo consiste en la postergación de la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos. En lugar de integrarse durante este año, el monto se incorporará en seis cuotas mensuales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.