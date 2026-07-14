Las dos propuestas de aumento salarial que recibió Ampros y cuál fue la respuesta

El Gobierno Provincial sigue las negociaciones con el gremio de los profesionales de la Salud. Cómo siguen las negociaciones.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) recibió este martes una nueva propuesta de aumento salarial para el segundo semestre del año por parte del Gobierno Provincial para los médicos estatales que están dentro del régimen 27.

Sin embargo, en ambos casos el gremio planteó que las mismas fueron insuficientes y solicitaron un nuevo encuentro con el cual puedan recibir una mejor oferta. Recordemos que la relación entre Ampros y el Ejecutivo no es la mejor, y que los profesionales de la Salud recibieron el último incremento salarial mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Propuestas salariales a Ampros Las dos propuestas para el segundo semestre fueron las siguientes:

Suba del 7% en agosto y del 4% en noviembre, sobre la asignación de la clase, no acumulativos y con base de cálculo en el sueldo de junio 2026.

Suba del 7% en agosto y del 2% en octubre, sobre la asignación de la clase, no acumulativos, con base de cálculo en el sueldo de junio 2026 y un aumento en el adicional Responsabilidad Profesional, que pasará del 116% al 128% en diciembre. En ambos casos las propuestas fueron rechazadas al ser "insuficientes", e indicaron que "no contempla un valor adicional que el gremio, en conjunto con los colegios y asociaciones profesionales, vienen solicitando debido a la pérdida de poder adquisitivo en el salario de quienes cuidan la vida de los mendocinos".

Desde Ampros realizaron simulaciones y concluyeron que las dos propuestas "son similares en cuanto a la insuficiencia del monto y que ninguna de las dos responde a una recomposición salarial de los equipos de salud, acrecentando aún más la crisis salarial y laboral del sistema".