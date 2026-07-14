Nación interviene en la pelea por el gasoducto entre San Rafael y General Alveal

En medio de la polémica entre San Rafael y General Alvear por los costos del nuevo gasoducto en el sur provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) realizó actuaciones este martes en las oficinas de Ecogas de San Rafael, con el objeto de "constatar y protocolizar" las respuestas que la distribuidora brinda a los usuarios que solicitan nuevas factibilidades y altas del servicio público de gas natural.

La medida se da como antesala del conflicto de fondo entre ambas comunas, y se avanza en la instalación de por lo menos 2.400 conexiones para los próximos meses, de los cuales un porcentaje corresponde a domicilios de General Alvear también.

Mientras tanto, San Rafael señala que tiene el poder y derecho -mediante la Resolución 70/21 del exEnargas, que ha sido objetada por Alvear- para intervenir en quiénes pueden acceder a una conexión de gas domiciliaria al haber sido "aportante" de recursos para la finalización de la obra, en General Alvear aseguran que la inversión ha sido "regional" por parte de la Nación y los alvearenses podrían acceder también a nuevas conexiones, siempre que tengan factibilidad para establecer una conexión de gas.

El conflicto entre comunas es estrictamente de dinero. En una obra que ha costado por lo menos unos $35.500 millones -datos extraoficiales-, la Nación aportó casi $31.000 millones y San Rafael $4.500 millones, es decir, un 12,7%, monto que destinó en el último año para finalizar los trabajos en una obra que el Gobierno de Javier Milei ya había decidido no enviar más fondos.

Lo cierto es que la comuna que dirige el peronista Omar Félix, entiende que a General Alvear, comandada por el radical Alejandro Molero, le corresponde abonar un porcentaje de ese total, que ronda los $1.200 millones. Esto no ha ocurrido, por lo que el conflicto ahora lo debe resolver el Enrege.

Como represalia, en San Rafael aducen que el artículo 10 de la resolución 70/21 del exEnargas les da la potestad para ser juez y parte de quiénes acceden a las conexiones domiciliarias; y argumentan que deben "defender" los recursos de los sanrafaelinos. "No se trata de un abuso o imposición, sino de que sea justo. Porque nosotros no le podemos cargar a los sanrafaelinos un costo que es de otro departamento", dijo Félix en la inauguración de la obra.

Lo cierto es que esa resolución ha sido objetada por General Alvear, pero además aseguran que hay una "sobreinterpretación" de parte de San Rafael, y que la obra, al haber sido nacional, debería abarcar al beneficio de las familias alvearenses.

Más de 2.400 conexiones previas

En ambas comunas mencionaron a MDZ que, mientras se realice la definición del fallo de fondo sobre este conflicto, se seguirá avanzando en la instalación en estos meses de las conexiones "de quienes ya habían iniciado el trámite", que son por lo menos unas 2.400 familias. De ahí, un porcentaje corresponde a domicilios de General Alvear.

En un mensaje oficial del Enrege de este martes, marcaron que las inspecciones en Ecogas se enmarcaron en una nota impartida por el Directorio a la distribuidora, mediante la cual "se dejó expresamente establecido que no existe y no ha existido disposición alguna de esta Autoridad Regulatoria que impida el otorgamiento de factibilidades técnicas y operativamente viables". "En todo caso, es el resultado de una interpretación sesgada de la distribuidora", expresaron.

El Enrege "instruyó a la empresa a liberar, a la mayor brevedad posible, aquellas solicitudes cuya atención resulte procedente, resguardando simultáneamente la vigencia de la Resolución del ex ENARGAS Nº 70/2021, y los derechos reconocidos por esa normativa".

En San Rafael, la última conexión al gas natural se firmó en 2016. Municipalidad de San Rafael

En dicha instrucción, el Enrege señaló que la falta de instrumentación del procedimiento previsto en el artículo 10 de la Resolución Nº 70/2021 "no puede traducirse, por parte de Ecogas, en una suspensión general e indefinida del otorgamiento de factibilidades, ni trasladar a los potenciales usuarios las consecuencias de una situación ajena a ellos".

La actuación tuvo como finalidad verificar el efectivo cumplimiento de las instrucciones impartidas por el organismo y dejar debidamente documentadas las respuestas que reciben los usuarios que concurren a solicitar el acceso al servicio.

La controversia existente respecto de la aplicación de la Resolución Nº 70/2021 se encuentra vinculada, según sostiene el Enrege, "a la posición adoptada por la distribuidora en relación con el mecanismo previsto por dicha norma, la cual se encuentra vigente".

Esa circunstancia de ninguna manera implica una restricción dispuesta por el Enrege para el otorgamiento de nuevas conexiones, sino por el contrario salvaguardar los derechos adquiridos, como cualquier tercero interesado que en este caso resulta ser el Municipio de San Rafael sobre la capacidad resultante de la obra.

Como autoridad de aplicación y control del servicio público de distribución de gas natural, el Enrege "continuará realizando todas las acciones en tutela del superior interés de sus potenciales usuarios, garantizando el cumplimiento del marco regulatorio y el acceso abierto al servicio público de gas natural por redes", finalizaron.