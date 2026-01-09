De qué se trata el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur . Esto libera el camino para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los países del bloque suramericano: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el lunes en Asunción, aunque luego debe ser ratificado al interior de cada país. Cabe aclarar que el Parlamento Europeo también deberá aprobar el tratado antes de que entre en vigencia.

El acuerdo fortalecerá los vínculos comerciales de la UE con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, los cuatro países que integran Mercosur. Esto representará un PBI en conjunto de US$22 billones, lo que lo cataloga como el "mayor acuerdo comercial del mundo".

Cuando se implemente el acuerdo, se prevé una eliminación progresiva de aranceles recíprocos sobre más del 90% de los productos comercializados entre ambos bloques, esto implicaría una zona de libre comercio entre ambas zonas, la más grande del mundo con más de 700 millones de consumidores potenciales. Según la Comisión Europea, se estima que las empresas europeas ahorrarán unos 4.000 millones de euros anuales en aranceles.

De acuerdo a Bloomberg Economics, el acuerdo impulsaría la economía del bloque Mercosur en un hasta un 0,7% y en un 0,1% para Europa.

A nivel geopolítico, implica un incremento de la presencia de la UE en una región donde China se coloca como un de los principales proveedores del sector industrial e importador de materias primas. Esto impulsaría especialmente las exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia América Latina por parte de empresas europeas. El viejo continente puede llegar a sumar cerca de US$10.000 millones en exportaciones adicionales cada año.

La UE eliminará aranceles al 92% de las exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. Así, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán favorecidas. También serán beneficiados sectores como la energía y la minería.

Un salvaguardas agrícola para la Unión Europea

Desde Europa, la principal resistencia esta apalancada en Francia, país que volvió a expresar con contundencia su rechazo al acuerdo, debido sobre todo al impacto en los productores franceses.

Debido a ello, Bruselas incorporó mecanismos específicos de protección para el campo europeo. La Comisión Europea se reservó el derecho de suspender las ventajas comerciales en caso de un aumento significativo de importaciones agrícolas desde el Mercosur o de una caída sostenida de los precios agrícolas en Europa, se acuerdo con RFI.

Además, según AFP, el acuerdo contempla la creación de un fondo de crisis agrícola por 6.300 millones de euros, como así también cláusulas de salvaguarda que permitirán suspender aranceles preferenciales si las importaciones generan un perjuicio grave.