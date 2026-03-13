Banco Comafi: "Estamos con expectativas de que este sea el año del agro para la Argentina"

El Banco Comafi participó en ExpoAgro 2026 , la muestra agroindustrial a campo abierto más importante del país. Durante el evento presentó, bajo el lema “Sembramos oportunidades para tu campo”, nuevas líneas de financiamiento para productores, empresas y proveedores del sector, con alternativas en pesos y dólares que buscan acompañar el ciclo productivo del campo.

En diálogo con MDZ , el director Comercial de Banco Comafi destacó el compromiso con el sector que se consolida después de cinco años consecutivos.

- Traen nuevas líneas de crédito para el agro. ¿Nos podés contar un poco? - Comafi está hace cinco años consecutivos acompañando la cadena del agro en la Argentina , que es uno de los sectores más dinámicos que tiene el país y, claramente, en esta oportunidad venimos con productos para esa cadena, tanto sea insumeras como aquellas terminales o concesionarios que venden herramientas y maquinarias para el agro. Tenemos líneas de prendas y, sobre todo, nuestro principal producto estratégico, que es el leasing. Este, a través de los beneifcios impositivos y, sobre todo, la no inmovilización de capital, hace que sea un producto muy demandado hoy en el banco.

- Estamos ante una campaña que promete ser muy buena. Te quería preguntar si eso se refleja es más consultas con respecto a estas líneas de crédito. - Sí, por supuesto. Estamos con mucha energía desde el agro. La gente del agro en general siempre apuesta a tener la tecnología de punta, a ser eficiente en lo que hace, desde siempre. La verdad que, en este caso, desde Comafi, en estas semanas previas a estar en la Expo, hemos recibido desde nuestras redes de concesionarios o insumeras muchísimas presentaciones de productores y de compañías del agro pidiéndonos la posibilidad de cotizar operaciones para cambiar herramientas, comprar drones y todo lo que es semillas e inoculación. Estamos muy contentos y con mucha expectativa con que este sea de nuevo el año del agro para la Argentina.

-Tema tasas en particular: ¿qué condiciones manejan y cuáles son los porcentajes?

- Los últimos meses las tasas están pasando por una pendiente hacia la estabilidad. Todavía en el corto plazo tenemos algunos movimientos pero hay líneas de dólares que empiezan a hacer sentido en una cadena que genera, finalmente, dólares, porque es una cadena exportadora. Entiendo que todos los bancos, por la competencia misma vamos a ir buscando esa eficiencia en lo que hace al costo-beneficio de la cadena del agro.

- Mirando un poco más allá de Expoagro en particular, ¿se puede adelantar algún producto nuevo en lo que viene del año? Pienso, por ejemplo, en el crédito hipotecario.

- En principio, para todo lo que es la industria, estamos con un producto que se llama forwards, en el cual se puede entregar granos y contra ese producto el agro puede ir pagando su adelanto y su préstamos. Ese es u producto nuevo.

En torno a todo lo que son los productos hacia la banca minorista, el préstamo hipotecario ha sido uno de los productos que en los dos últimos años ha permitido que todo lo que sea la compra-venta se haya reactivado en el país. Nosotros tenemos nuestros préstamos hipotecarios y la verdad que al tener un costo en UVAs se hace un producto destacado para todo lo que es personas físicas.

Opciones de financiamiento para maquinaria agrícola

La entidad ofrecerá alternativas que buscan facilitar la incorporación de tecnología y equipamiento en el campo. Entre ellas se destacan:

Leasing 100% financiado , con beneficios impositivos para la adquisición de maquinaria agrícola.

Créditos prendarios , donde el cliente define el monto y el plazo del préstamo mientras el bien adquirido queda a su nombre desde el inicio.

Líneas de financiamiento en pesos y dólares, con plazos de hasta 60 meses.

Alianza digital con NERA

La entidad continuará además su alianza con NERA, una plataforma digital que permite acceder a líneas de crédito para la compra de insumos agrícolas. A través de este sistema, los productores pueden gestionar financiamiento 100% digital, tanto en pesos como en dólares, para la adquisición de productos y servicios vinculados al agro.En este marco, el banco también ofrecerá a sus clientes la posibilidad de financiar el remate de negocios de hacienda mediante esta plataforma digital.

Según explicó Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial de la entidad, la participación en el evento forma parte de la estrategia de acompañamiento al sector productivo: “Por quinto año consecutivo estaremos presentes en la muestra agroindustrial más importante del país, Expoagro Argentina. Desde Comafi continuamos acompañando al sector del agro y la industria con propuestas de financiación adaptadas a cada ciclo productivo y al flujo de trabajo”, señaló.

Stand de banco comafi El stand de Banco Comafi en Expoagro 2026.

Durante la exposición, los visitantes podrán acercarse al stand del banco ubicado en el lote 460 para conocer las nuevas propuestas de valor, así como las diferentes soluciones financieras destinadas al sector agropecuario.