Jubilados: qué bancos ofrecen préstamos de hasta $50 millones en marzo

En marzo, los jubilados pueden acceder a préstamos personales de hasta $50 millones en Banco Nación, Provincia y BBVA. Conocé montos, plazos y cómo pedirlos.

MDZ Dinero

Qué créditos para jubilados hay disponibles en marzo de 2026. 

Archivo MDZ

En marzo de 2026, los jubilados y pensionados en Argentina pueden acceder a distintas líneas de préstamos personales ofrecidas por bancos. Estas alternativas de financiamiento permiten cubrir gastos, concretar proyectos o afrontar imprevistos, con montos elevados y plazos amplios que varían según cada entidad financiera.

Qué bancos ofrecen préstamos para jubilados

Actualmente, entidades como BBVA, Banco Provincia y Banco Nación mantienen disponibles líneas de crédito destinadas a jubilados que perciben sus haberes en esas instituciones. Dependiendo del banco y del perfil del cliente, los montos pueden llegar hasta $50.000.000, con plazos de devolución que se extienden hasta 72 meses.

A continuación, los detalles de cada alternativa.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2
Los jubilados pueden acceder a préstamos de hasta $50 millones en marzo.

Préstamo del BBVA para jubilados

El BBVA ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el banco. La solicitud puede realizarse de forma completamente digital y permite acceder a montos de hasta $40.000.000.

Requisitos principales

  • Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.
  • Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.

Condiciones del crédito

  • Monto: entre $10.000 y $40.000.000
  • Plazo: de 6 a 60 meses
  • Tasa: fija
  • Sistema de amortización: francés
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
  • Costo de otorgamiento: sin cargo
Prestamo BBVA para jubilados
Prestamo BBVA para jubilados. Foto: BBVA.

Requisitos adicionales

  • Edad: entre 18 y 74 años
  • Ingreso mínimo: $308.200
  • Antigüedad laboral: depende del tipo de actividad

Tasas vigentes

  • TNA: 132%
  • TEA: 249,85%

La cancelación anticipada no tiene costo si se cumplió al menos el 25% del plazo del préstamo o transcurrieron 180 días desde su otorgamiento. En caso contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA.

Cómo solicitar el préstamo

  • Ingresar a la app del banco o al simulador online.
  • Calcular el monto y el valor de las cuotas.
  • Completar los datos personales solicitados.
  • Enviar la solicitud para su evaluación.

Préstamo del Banco Provincia para jubilados

El Banco Provincia también cuenta con préstamos personales destinados a jubilados que cobran sus haberes en la entidad. Además, la línea está disponible para trabajadores del sector público y privado.

Condiciones principales

  • Monto máximo: $50.000.000
  • Plazo: hasta 72 meses
  • TNA: 98%
  • Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Según el banco, la cuota estimada es de aproximadamente $8.680,95 por cada $100.000 solicitados.

Préstamos para jubilados del Banco Provincia
Préstamos para jubilados del Banco Provincia. Foto: Banco Provincia.

Cómo solicitarlo

  • Ingresar al home banking o a la app BIP Móvil.
  • Acceder con usuario y clave.
  • Activar el Token de seguridad si aún no está habilitado.
  • Seleccionar la opción Préstamos.
  • Elegir el monto y el plazo de devolución.
  • Confirmar las condiciones y finalizar la solicitud.

Préstamo del Banco Nación para jubilados

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. La gestión puede realizarse online y el monto máximo disponible alcanza los $50.000.000.

Quiénes pueden solicitarlo

  • Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación.
  • No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.

Detalles del crédito

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo: $50.000.000
  • Destino: libre
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto
Préstamos del Banco Nación para jubilados
Préstamos del Banco Nación para jubilados. Foto: BNA.

Plazos disponibles

  • Hasta 36 meses con e@descuento
  • Hasta 72 meses con débito en cuenta

Tasas vigentes

  • TNA: 53%
  • TEA: 68,03%
  • CFT (TNA): 64,13%
  • CFT (TEA): 86,78%

Cómo pedir el préstamo

  • Ingresar a la app BNA+ o al home banking.
  • Ir a Tu Banco y seleccionar Préstamos.
  • Indicar el monto y el destino del crédito.
  • Confirmar los datos y enviar la solicitud.

