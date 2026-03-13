Jubilados: qué bancos ofrecen préstamos de hasta $50 millones en marzo
En marzo, los jubilados pueden acceder a préstamos personales de hasta $50 millones en Banco Nación, Provincia y BBVA. Conocé montos, plazos y cómo pedirlos.
En marzo de 2026, los jubilados y pensionados en Argentina pueden acceder a distintas líneas de préstamos personales ofrecidas por bancos. Estas alternativas de financiamiento permiten cubrir gastos, concretar proyectos o afrontar imprevistos, con montos elevados y plazos amplios que varían según cada entidad financiera.
Qué bancos ofrecen préstamos para jubilados
Actualmente, entidades como BBVA, Banco Provincia y Banco Nación mantienen disponibles líneas de crédito destinadas a jubilados que perciben sus haberes en esas instituciones. Dependiendo del banco y del perfil del cliente, los montos pueden llegar hasta $50.000.000, con plazos de devolución que se extienden hasta 72 meses.
A continuación, los detalles de cada alternativa.
Préstamo del BBVA para jubilados
El BBVA ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el banco. La solicitud puede realizarse de forma completamente digital y permite acceder a montos de hasta $40.000.000.
Requisitos principales
- Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.
- Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.
Condiciones del crédito
- Monto: entre $10.000 y $40.000.000
- Plazo: de 6 a 60 meses
- Tasa: fija
- Sistema de amortización: francés
- Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
- Costo de otorgamiento: sin cargo
Requisitos adicionales
- Edad: entre 18 y 74 años
- Ingreso mínimo: $308.200
- Antigüedad laboral: depende del tipo de actividad
Tasas vigentes
- TNA: 132%
- TEA: 249,85%
La cancelación anticipada no tiene costo si se cumplió al menos el 25% del plazo del préstamo o transcurrieron 180 días desde su otorgamiento. En caso contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA.
Cómo solicitar el préstamo
- Ingresar a la app del banco o al simulador online.
- Calcular el monto y el valor de las cuotas.
- Completar los datos personales solicitados.
- Enviar la solicitud para su evaluación.
Préstamo del Banco Provincia para jubilados
El Banco Provincia también cuenta con préstamos personales destinados a jubilados que cobran sus haberes en la entidad. Además, la línea está disponible para trabajadores del sector público y privado.
Condiciones principales
- Monto máximo: $50.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
- TNA: 98%
- Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación
Según el banco, la cuota estimada es de aproximadamente $8.680,95 por cada $100.000 solicitados.
Cómo solicitarlo
- Ingresar al home banking o a la app BIP Móvil.
- Acceder con usuario y clave.
- Activar el Token de seguridad si aún no está habilitado.
- Seleccionar la opción Préstamos.
- Elegir el monto y el plazo de devolución.
- Confirmar las condiciones y finalizar la solicitud.
Préstamo del Banco Nación para jubilados
El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. La gestión puede realizarse online y el monto máximo disponible alcanza los $50.000.000.
Quiénes pueden solicitarlo
- Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación.
- No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.
Detalles del crédito
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $50.000.000
- Destino: libre
- Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto
Plazos disponibles
- Hasta 36 meses con e@descuento
- Hasta 72 meses con débito en cuenta
Tasas vigentes
- TNA: 53%
- TEA: 68,03%
- CFT (TNA): 64,13%
- CFT (TEA): 86,78%
Cómo pedir el préstamo
- Ingresar a la app BNA+ o al home banking.
- Ir a Tu Banco y seleccionar Préstamos.
- Indicar el monto y el destino del crédito.
- Confirmar los datos y enviar la solicitud.