Jubilados: qué bancos ofrecen préstamos de hasta $50 millones en marzo

En marzo de 2026, los jubilados y pensionados en Argentina pueden acceder a distintas líneas de préstamos personales ofrecidas por bancos. Estas alternativas de financiamiento permiten cubrir gastos, concretar proyectos o afrontar imprevistos, con montos elevados y plazos amplios que varían según cada entidad financiera.

Actualmente, entidades como BBVA, Banco Provincia y Banco Nación mantienen disponibles líneas de crédito destinadas a jubilados que perciben sus haberes en esas instituciones. Dependiendo del banco y del perfil del cliente, los montos pueden llegar hasta $50.000.000, con plazos de devolución que se extienden hasta 72 meses.

El BBVA ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el banco. La solicitud puede realizarse de forma completamente digital y permite acceder a montos de hasta $40.000.000.

Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.

Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.

Condiciones del crédito

Monto: entre $10.000 y $40.000.000

Plazo: de 6 a 60 meses

Tasa: fija

Sistema de amortización: francés

Relación cuota-ingreso: hasta el 30%

Costo de otorgamiento: sin cargo

Prestamo BBVA para jubilados Prestamo BBVA para jubilados. Foto: BBVA.

Requisitos adicionales

Edad: entre 18 y 74 años

Ingreso mínimo: $308.200

Antigüedad laboral: depende del tipo de actividad

Tasas vigentes

TNA: 132%

TEA: 249,85%

La cancelación anticipada no tiene costo si se cumplió al menos el 25% del plazo del préstamo o transcurrieron 180 días desde su otorgamiento. En caso contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA.

Cómo solicitar el préstamo

Ingresar a la app del banco o al simulador online.

Calcular el monto y el valor de las cuotas.

Completar los datos personales solicitados.

Enviar la solicitud para su evaluación.

Préstamo del Banco Provincia para jubilados

El Banco Provincia también cuenta con préstamos personales destinados a jubilados que cobran sus haberes en la entidad. Además, la línea está disponible para trabajadores del sector público y privado.

Condiciones principales

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

TNA: 98%

Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Según el banco, la cuota estimada es de aproximadamente $8.680,95 por cada $100.000 solicitados.

Préstamos para jubilados del Banco Provincia Préstamos para jubilados del Banco Provincia. Foto: Banco Provincia.

Cómo solicitarlo

Ingresar al home banking o a la app BIP Móvil.

Acceder con usuario y clave.

Activar el Token de seguridad si aún no está habilitado.

Seleccionar la opción Préstamos.

Elegir el monto y el plazo de devolución.

Confirmar las condiciones y finalizar la solicitud.

Préstamo del Banco Nación para jubilados

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. La gestión puede realizarse online y el monto máximo disponible alcanza los $50.000.000.

Quiénes pueden solicitarlo

Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación.

No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.

Detalles del crédito

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $50.000.000

Destino: libre

Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto

Préstamos del Banco Nación para jubilados Préstamos del Banco Nación para jubilados. Foto: BNA.

Plazos disponibles

Hasta 36 meses con e@descuento

Hasta 72 meses con débito en cuenta

Tasas vigentes

TNA: 53%

TEA: 68,03%

CFT (TNA): 64,13%

CFT (TEA): 86,78%

Cómo pedir el préstamo