"Terrorismo mapuche": el fantasma del Gobierno que desvía el foco del ajuste a la lucha contra el fuego

Mientras las llamas devoran 12 mil hectáreas de bosques en Chubut , el Gobierno nacional volvió a agitar la amenaza de "grupos terroristas autodenominados mapuches " con antecedentes en "terrorismo ambiental". La ruidosa proclama fue rápidamente descartada por el fiscal a cargo de la investigación y las propias comunidades mapuches, mientras los brigadistas que combaten los incendios advierten sobre una situación más acuciante: la creciente desfinanciación de la lucha contra el fuego .

"Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas", manifestó la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un posteo de X donde buscó poner nuevamente el foco sobre el grupo declarado por el Gobierno como organización terrorista en febrero de 2025.

La intervención de Bullrich había sido precedida por dos comunicados del Ministerio de Seguridad, desde diciembre en manos de Alejandra Monteoliva, quien aseguró que "los indicios preliminares" indicaban que los incendios en Chubut "estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".

La teoría criminal del Ministerio fue primero difundida a través de un comunicado publicado el 7 de enero, y reiterada este domingo con un posteo en las redes sociales de la cartera. "El Ministerio de Seguridad Nacional identificará, detendrá y llevará a la Justicia a los responsables. El que las hace, las paga", advierte el texto.

Sin embargo, la hipótesis del Ejecutivo chocó de lleno con el análisis del fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, quien sentenció este lunes que "está totalmente descartado" que los incendios tengan que ver con la comunidad mapuche. "Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos", agregó en diálogo con Buenas Tardes China.

El responsable de la investigación del incendio originado en los alrededores de Puerto Patriada también derribó las múltiples versiones que circularon en medios de comunicación y redes -muchas de ellas antisemitas- donde se vinculaba el inicio de los incendios con presencia de turistas de origen israelí. "Se dicen en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa", insistió el fiscal.

Los dichos de Díaz Mayer fueron corroborados por fuentes de la gobernación de Chubut, que en diálogo con MDZ enfatizaron que ni el mandatario Ignacio Torres ni ningún otro funcionario de la provincia apuntó contra las comunidades mapuches por los incendios. "No estamos trabajando con esa hipótesis, hasta donde sabemos la investigación no va por ahí", agregaron.

Este medio consultó a varias fuentes del Ministerio de Seguridad y del Gobierno nacional sobre qué información poseía el Ejecutivo como para vincular los incendios a grupos mapuches, pero al momento de publicar esta nota no obtuvo ninguna respuesta.

Fiscal de Chubut sobre los incendios: "Nada más alejado de la realidad"

Qué se sabe de los incendios en La Patagonia

Según dio cuenta el fiscal y repitió luego el gobernador Torres, hay una clara diferencia entre el foco ígneo que afectó al Parque Nacional Los Alerces, que se originó por un rayo que impactó en la zona, y lo que ocurrió en Puerto Patriada. En ese caso, las pericias pudieron corroborar la presencia de material acelerante (combustibles), lo cual determinó la clara intencionalidad humana detrás del fuego que se desató el lunes pasado y provocó un desastre de 12 mil hectáreas quemadas.

En ese marco, la última actualización del fiscal Díaz Mayer reveló esta tarde todo podría haberse originado a partir de un conflicto interno en una comunidad "que habita hace muchos años" entre las localidades de El Hoyo y Puerto Patriada.

Según explicó el fiscal, imágenes obtenidas por la Policía mostraron a un grupo de personas retirarse del lugar en camionetas al momento de iniciar los fuegos cargando "una mudanza completa con cajas". "Estas camionetas estaban cargando todos sus elementos de valor de una casa cuando otros vecinos del lugar que no pudieron sacar nada. Tuvieron la premeditación para poder adelantarse a lo que se venía", manifestó el abogado a A24.

La explicación del fiscal sobre los incendios en Chubut

Sumado a las imágenes, Díaz Mayer citó a testimonios de identidad reservada que contaron sobre un conflicto entre una mujer de Buenos Aires que arribó a la comunidad hace dos años y pretendió sumarse a la organización administrativa de la comunidad.

La nueva hipótesis del fiscal no dejó en claro si había miembros de la comunidad mapuche involucrados, pero remarcó que no hay lugar para hablar de prácticas terroristas como señaló el Gobierno. "Diría que hablar de vandalismo es muy poco, e infundir terror en la zona es mucho. Lo que tenemos ahora es que esta gente podría tener relación con esto por la necesidad de resolver este conflicto interno con la comunidad", finalizó.

En las horas previas a ese hallazgo, el gobernador Torres había advertido sobre la búsqueda de instalar un "tinte político o racial" alrededor de los incendios y remarcó: "Yo siempre fui claro con este tema, en Chubut vivimos con total armonía con el pueblo mapuche. Es gente de trabajo, gente de bien, y no tiene nada que ver con los delincuentes que el año pasado desalojamos de una toma en Parque Nacional Los Alerces. Hay que separar las cosas y ser serios a la hora de informar, porque se genera odio, bronca y divisiones, muchas veces infundadas para tener una teoría disruptiva que garpe en las redes".

Amenazas "anarquistas" en la previa y hallazgo de explosivos obsoletos

Un hecho que ayudó a agitar el clima de sospechas en la región fue el hallazgo de granadas de guerra en la orilla y en las profundidades del Lago Epuyén. Algunos de los explosivos -en total eran 6- fueron hallados el 9 de diciembre por una turista que hacía buceo por la zona, pero el hecho tomó notoriedad el 3 de enero cuando la gobernación de Chubut identificó carteles con símbolos anarquistas en los alrededores.

"Ante la aparición de carteles amenazantes y el hallazgo de granadas en Epuyén, ordenamos el despliegue inmediato del GEOP y de la Brigada de Explosivos de la Policía del Chubut. También se encuentra ya en terreno el Jefe de la Policía, y se sumará al gabinete que operará durante esta semana en Las Golondrinas", advirtió entonces Torres en sus redes, y proclamó: "No vamos a ceder ante la violencia, ni a permitir tampoco que nadie intente intimidar a nuestra comunidad".

Imagenes anarquistas en chubut

Finalmente las autoridades determinaron que se trataba de material bélico antiguo -algunas tenían fecha de 1979- , obsoleto, sin capacidad explosiva y sin vínculo con otros episodios intimidatorios recientes en la zona. Lo cual descartó cualquier vinculación con los incendios, algo que ratificó el fiscal Díaz Mayer.

Sin embargo, al hecho se sumó luego un llamado terrorista poco antes de comenzar el fuego al centro conjunto de las brigadas donde opera el personal de Río Negro, Neuquén, Chubut y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego. "Dijeron que iban a prender fuego Puerto Patriada", contó Torres en diálogo con Radio La Red.

En ese sentido, el mandatario provincial aseguró que "se quiso hacer el mayor daño posible y se puso en riesgo muchísimas vidas" y apuntó contra "grupos violentos que toman falsas banderas originarias para cometer delitos y tomar tierras de manera ilegal". En la gobernación insisten con que no hacen referencia a las comunidades mapuches, aunque los grupos originarios acusaron lo contrario.

La denuncia de la comunidad mapuche: "Desalojo a punta de fuego"

Desde las comunidades mapuches que habitan en Chubut rechazaron con énfasis las distintas acusaciones por parte de distintos medios de comunicación y del Gobierno, nacional y provincial, donde se los vinculaba con los incendios.

En un extenso comunicado, numerosas organizaciones de la provincia señalaron un intento de utilizar a los mapuches como "chivos expiatorios", mientras el Gobierno falla en realizar tareas de prevención, somete a los trabajadores del Manejo del Fuego a contratos precarizados y despidos en el último año, y desalojan a los pueblos originarios "a punta de fuego".

"El Gobierno entregó la provincia y vuelve a estigmatizar a nuestro pueblo. Año a año usan el fuego como una estrategia de gentrificación. Usan el odio y el racismo para generar división", sentencia el comunicado.

Comunicado comunidad mapuche chubut

En ese sentido, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, rechazó en diálogo con MDZ la existencia de grupos como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que señaló como "falacias que inventa el Gobierno porque busca estigmatizar", y afirmó tajantemente que "ninguna organización del pueblo mapuche atentaría contra el territorio", cuya defensa forma parte de su cosmovisión cultural.

Para Carriqueo, la acusación del Gobierno nacional busca "deslegitimar todas las discusiones sobre el proyecto extractivo y esconder el desfinanciamiento de los recursos para la prevención del fuego", a la par que habilita la intervención de organismos de inteligencia en la zona.

Para la comunidad mapuche, los incendios en los bosques son funcionales al despoblamiento de tierras con valor inmobiliario o productivo, con especial foco en las tierras raras, minerales, litio u oro. Con esos argumentos, Carriqueo aclaró que no tienen elementos para señalar directamente al Ejecutivo por los incendios, pero sí hay una "responsabilidad política" en el desfinanciamiento de la prevención y en la búsqueda de derogar leyes como la Ley de Tierras -que limita la extranjerización de territorios- y la Ley del Fuego -que prohíbe vender tierras asoladas por incendios-, dos iniciativas planteadas por el Gobierno libertario dentro del Consejo de Mayo.

Desfinanciamiento: el principal problema que explica los incendios

Por fuera del debate público que buscó instalar el Ejecutivo, los incendios avanzan en un contexto marcado por una pronunciada caída del presupuesto que el Gobierno le destina al Sistema Nacional del Manejo del Fuego.

En 2024, el Gobierno ejecutó un 81% menos que en 2023 y en 2025 un 70,8% menos. Los números no mejoran en el presupuesto 2026, la partida de Manejo del Fuego contará este año con $20.131 millones, una contracción del 53,6% frente a 2025. En ese marco, en caso de ejecutarse el 100% de lo presupuestado, se consolidaría un ajuste real del 70,7% en comparación con 2023.

El reclamo de los brigadistas que luchan contra los incendios

Esos recortes se llevan adelante a pesar de que 2024 fue el año con mayor cantidad de incendios reportados en los últimos nueve años, con 2.735 focos registrados en todo el país según el Centro de Información Ambiental (CIAM).

En paralelo, la situación de los brigadistas que combaten los incendios es alarmante, con un salario promedio por debajo de la canasta básica familiar que ronda entre $610.000 y los $860.000 para los que trabajan en la Patagonia. SE trata de una pérdida salarial que supera el 50% desde diciembre de 2023.

Esa es la situación de los 391 brigadistas con los que cuenta actualmente la Administración de Parques Nacionales para atender más de 5 millones de hectáreas, cuando los informes oficiales destacan que la dotación mínima necesaria es de 700.

En ese marco, un grupo de brigadistas localizado en Chubut dio a conocer sus reclamos en medio del combate con las llamas: "Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente y una jubilación acorde".