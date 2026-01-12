Qué es el "punto rider", la idea de un concejal para proteger a repartidores en Godoy Cruz

El concejal kirchnerista de Godoy Cruz , Martín González, impulsó un proyecto de ordenanza que busca crear "estaciones seguras de descanso y espera" para trabajadores de aplicaciones de delivery . La iniciativa contempla monitoreo las 24 horas, botones antipánico y financiamiento mixto mediante articulación público-privada.

Según destacó, ante el crecimiento exponencial del comercio electrónico y la "saturación" de trabajadores de reparto en la vía pública, fue que presentó el proyecto de ordenanza "Punto Rider" al Concejo Deliberante, que tiene como objetivo principal "regular" el entorno de trabajo de los repartidores de plataformas digitales (como PedidosYa o Rappi), quienes actualmente "se encuentran expuestos a altos índices de siniestralidad vial e inseguridad", tal como destacó.

El proyecto estipula la creación de "espacios físicos específicos", equipados con infraestructura de seguridad activa, que incluye cámaras domo de 360° conectadas directamente al Centro de Monitoreo Municipal (COM) y botones antipánico físicos y digitales. Además, estos puntos ofrecerán servicios esenciales como recarga eléctrica, Wi-Fi gratuito, acceso a hidratación y dársenas exclusivas de estacionamiento para descomprimir las veredas.

Los repartidores se movilizaron por las calles de Mendoza. Imagen de archivo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

González, remarcó que la letra de la ordenanza responde a una solicitud directa de los trabajadores. "Esta iniciativa surgió de reuniones con repartidores y deliverys, quienes plantearon la necesidad de buscar lugares seguros y no ser asaltados", explicó el edil, haciendo eco de la vulnerabilidad que sufren estos trabajadores al esperar pedidos en la calle, a menudo con dinero en efectivo o sus herramientas de trabajo expuestas.

En esa línea, González enfatizó la responsabilidad del municipio ante la nueva realidad laboral: "El sector de repartidores ha aumentado mucho en estos años, y la inseguridad es una de las principales preocupaciones; como Estado debemos darles respuestas a sus demandas".

Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que "Punto Rider" no es una medida aislada, sino parte de un esquema mayor de protección ciudadana.

"Viene a complementar otra iniciativa que presentamos hace un tiempo que tenía que ver con el 'Trayecto Seguro' de los deliverys", detalló González, refiriéndose a un proyecto previo que propone una aplicación móvil con alerta directa al monitoreo municipal.

Financiamiento público privado en Godoy Cruz

Uno de los puntos clave del proyecto es su financiamiento. La ordenanza propone un modelo creativo que no dependa exclusivamente de las arcas municipales, sugiriendo la utilización del 10% de lo recaudado por multas de tránsito de motos y cánones financieros.

Asimismo, introduce la figura del "Padrinazgo Empresarial", permitiendo que grandes comercios gastronómicos financien un "Punto Rider" frente a su local a cambio de bonificaciones fiscales en sus tasas municipales.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Comisión de Planificación y Seguridad, también prevé la creación de un "Registro Municipal de Repartidores Seguros".