Javier Milei oficializó la salida de un funcionario del Gabinete cercano a Santiago Caputo

Con el aval de Javier Milei, Nahuel Sotelo, cercano a Santiago Caputo, deja el Gabinete para ser diputado provincial en Buenos Aires.

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Nahuel Sotelo al cargo de secretario de Culto. La salida fue formalizada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Se trata de la salida de un hombre clave en el armado de Santiago Caputo en Casa Rosada.

Sotelo había presentado su renuncia el 2 de diciembre pasado para poder asumir como diputado provincial por La Libertad Avanza, cargo para el que fue electo en la provincia de Buenos Aires. Su continuidad en la función pública nacional resultaba incompatible con esa banca.

Un hombre clave de Santiago Caputo Se trata de un dirigente libertario de origen evangélico que al calor de las redes sociales creció al calor de Javier Milei. En 2021 se acercó a Santiago Caputo y desde ahí se consolidó como un hombre de su confianza. También fue de los armadores de "Las Fuerzas del Cielo", la agrupación de jóvenes que defienden al presidente libertario.

El ahora exfuncionario tiene 30 años y se desempeñó como secretario de Culto desde agosto de 2024 hasta comienzos de diciembre de 2025. Desde la presentación de las listas para las elecciones del 7 de septiembre, había anticipado que dejaría el cargo en caso de resultar electo.

Sotelo consiguió un lugar en las listas de Karina y Pareja Sotelo fue uno de los pocos hombres del riñón del asesor presidencial Santiago Caputo que logró un lugar en las listas de La Libertad Avanza. Allí, primaron los nombres que impuso Karina Milei y sus dos armadores, Sebastián Pareja y Ramón "El Nene" Vera.