"Tienen que volver a seguirla": la cuenta en inglés de Milei volvió a estar activa tras el bloqueo

La cuenta en inglés de Milei fue bloqueada tras su lanzamiento, pero volvió a estar activa a las pocas horas.

La reciente cuenta de Javier Milei en inglés fue suspendida por la propia red social.

Luego de un bloqueo que se extendió por alrededor de cinco horas, la red social X, propiedad de Elon Musk, restituyó la cuenta en inglés del presidente Javier Milei, que había sido lanzada ese mismo día con un video promocional protagonizado por una versión animada del mandatario bajo el nombre de Capitán Ancap.

La interrupción generó sorpresa, ya que la cuenta había sido presentada como un nuevo canal para difundir en inglés la trayectoria, las ideas y la agenda del jefe de Estado. Sin embargo, con el restablecimiento del perfil, la situación quedó normalizada y la cuenta volvió a estar operativa.

Hasta el momento, la plataforma no informó públicamente los motivos del bloqueo inicial, aunque la reactivación cerró el episodio sin mayores consecuencias. La cuenta permanece activa y disponible para su uso, tal como había sido anunciado originalmente por el propio presidente.

NOS DEVOLVIERON LA CUENTA...

TIENEN QUE VOLVER A ENTRAR A SEGUIRLA...

VLLC! https://t.co/Nw4SYp7FmL — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026 Javier Milei cuenta suspendida inglés X La respuesta de Javier Milei a la cuenta suspendida Luego de la suspensión de su cuenta, las respuestas no tardaron en llegar dentro de los usuarios de X. Uno de ellos comentó, "Apenas le dio estreno y los kukas resentidos se la bajaron. Son la expresión de la envidia, el odio y la ignorancia, porque ni así van a evitar que los principales líderes del narcoterrorismo sigan cayendo", comentó. Un tweet que luego fue reposteado por el presidente de la Nación.

Comentario Javier Milei cuenta suspendida X El comentario de un usuario de X que fue reposteado por el presidente. X Una cuenta destinada a la comunicación global Desde La Libertad Avanza habían explicado que “esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”.