El "Chiqui" Tapia y la AFA, bajo la lupa de agentes del Gobierno de EE.UU. por movimientos de dinero en Florida

El escándalo que envuelve a la AFA y su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia , por presunto desvío y lavado de dinero escaló a niveles inusitados en la última semana. A tal punto, que despertó el interés de agente federales del Gobierno de Estados Unidos que iniciaron averiguaciones por los negocios y movimientos de dinero de la máxima autoridad del fútbol argentino en suelo norteamericano, según trascendió este lunes.

En pleno avance de la causa judicial en los tribunales argentinos, agentes que responden al Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a seguir el rastro de las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa administrada por el empresario teatral y político Javier Faroni que fue contratada por la AFA en diciembre de 2021 para recaudar sus ingresos alrededor del mundo.

¿Por qué esto despertó la intriga de los sabuesos norteamericanos? Simple, la compañía depositó al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, según reveló el diario La Nación.

Estas operaciones amenazan con desembocar en la apertura de una investigación criminal por la presunta violación de la Sección 1346 del US Code" (Código de Estados Unidos), denominada como "fraude al deber de servicios honestos". La misma penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. En paralelo, también está bajo la lupa el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida como beneficiarias del mecanismo.

En ese marco, los directivos de la AFA tienen motivos para preocuparse, ya que cualquier operación que involucre a un banco norteamericano le da jurisdicción a ese país en materia de corrupción, tal como ocurrió en uno de los mayores escándalos futbolísticos de la historia: el FIFAgate.

Por ese entonces, la investigación llegó a avanzar contra el titular de la FIFA, Joseph Blatter, y su par de la UEFA, Michel Platini, por denuncias de coimas por US$110 millones.

En este caso, los fondos que pasaron por las manos de TourProdEnter LLC, es decir Javier Faroni y su pareja, Erica Gillete, alcanzan al menos los US$260 millones, más del doble.

Contactos con el Gobierno argentino

En ese contexto, agentes estadounidenses mantuvo contactos con el Ministerio de Seguridad, que durante la gestión de Patricia Bullrich en septiembre de 2024 había emitido alertas sobre potenciales focos de riesgo ligados a la AFA. Todo esto surgió luego de una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, promotor de las SAD en la Argentina que impulsó la denuncia contra el organismo que derivó en los discoveries que obligaron a los bancos a entregar la información sobre las cuentas de la AFA.

Por esas fechas, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) consideraron que el caso no incluía aristas suficientes como para avanzar en una investigación criminal en Estados Unidos. Sin embargo, luego de que se revelara el polémico esquema de negocios de la AFA asentado en Florida, los agentes comenzaron a recabar información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país.

De acuerdo a las hipótesis periodísticas y de la Justicia, TourProdEnter LLC funcionó como un "embudo" que recaudó al menos US$260 millones correspondientes a contratos de la AFA con multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$ 40 millones) durante el período en que Argentina se regía por el cepo cambiario, con una importante brecha cambiaria entre el dólar oficial y el “blue”.

Por ese contrato con la AFA, que estuvo vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. Además, también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.

patricia bullrich Los agentes norteamericanos mantuvieron contacto con el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. NA

¿A dónde fue la plata?

Si bien parte de los fondos recaudados por Javier Faroni y Erica Gillete fueron destinados a solventar compromisos de la AFA, como la logística de las diversas selecciones nacionales fuera de la Argentina, llamaron la atención los registros bancarios que revelaron cómo TourProdEnter también giró al menos US$109,9 millones a una cuenta comitente de la AFA en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). La misma fue operada por la firma Adcap Securities, un agente de valores inscripto ante el Banco Central de Uruguay que reafirmó la legalidad de todas sus operaciones y ofreció colaborar con las autoridades de la Argentina u otros países que requieran información.

En paralelo, los registros del Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus muestran también que otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas sospechosas por no tener actividades declaradas. Se trata de Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading. Las cinco son sociedades de responsabilidad (LLC, en inglés) que no tienen empleados y carecen de actividad declarada.

Además, los directores de esas sociedades son ciudadanos argentinos con problemas financieros -uno de ellos declarado en quiebra con presunción de fraude-, empleados en relación de dependencia en Bariloche o la Municipalidad de Lanús, e incluso beneficiarios de planes sociales.

Por su parte, la AFA rechazó los cuestionamientos a través de un comunicado donde el organismo que conducen Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, defendió la relación comercial con TourProdEnter LLC y acusó una campaña de desprestigio en contra de sus dirigentes.