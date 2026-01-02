El presunto testaferro de Pablo Toviggino tenía una tarjeta corporativa de la AFA con consumos millonarios

Luciano Pantano, señalado como prestanombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, está bajo el ojo de la tormenta ya que es el dueño de la mansión de Pilar.

En la causa que investiga la mansión de Pilar, adjudicada a presuntos testaferros del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, ahora se conoció que Luciano Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba gastos mensuales de una cifra millonaria. La misma pertenecía a la entidad American Express y estaba a su nombre.

Según el informe judicial, esa tarjeta se utilizó para pagar, entre otros gastos, el PASE de los vehículos secuestrados en la quinta de Villa Rosa. Los registros muestran consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2025.

El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky ordenó investigar esos gastos millonarios para determinar si están vinculados con el predio de Pilar y, en caso de tratarse de un delito en curso, "cesen sus efectos en forma inmediata".

¿Por qué el juez considera que la causa debe seguir en CABA? Aguinsky argumentó que la naturaleza de la investigación trasciende las propiedades físicas. "El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino", enfatizó en su resolución.

La cercanía geográfica también pesó en la decisión: mientras el juzgado porteño está a menos de un kilómetro de la sede de AFA, el tribunal de Campana se encuentra a 82 kilómetros de distancia.