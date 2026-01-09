Ordenan suspender la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino: los insólitos gastos

La Justicia ordenó dar de baja todos los débitos asociados a ese plástico de American Express, que tenía un nivel de gastos que promediaba los 50 millones de pesos mensuales.

La causa que investiga irregularidades y lavado de dinero en la administración de los fondos de la Asociación de Fútbol Argentino dio un nuevo giro en las últimas horas al suspender inmediatamente la tarjeta de crédito de la AFA que usaba Luciano Pantano, presunto testaferro de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad del fútbol.

Según se desprende las pesquisas, los gastos con esa tarjeta están relacionados con pagos suntuarios y otros que no tienen que ver con los gastos administrativos que se corresponderían con la AFA, por un promedio de 50 millones de pesos mensuales.

Los insólitos gastos del testaferro de Toviggino con la tarjeta de la AFA, que fue suspendida En este contexto, el juez federal Marcelo Aguinsky dispuso la cancelación de la tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que estaba a nombre de Luciano Pantano, investigado en la causa por la adquisición de una mansión en Pilar, en la que es señalado como presunto testaferro de Pablo Toviggino.

Entre los gastos relevados figura, además, el pago de facturas de electricidad correspondientes a viviendas de Pantano y de integrantes de su familia.

En el expediente, Pantano es señalado como un engranaje clave dentro de una estructura bajo investigación por presuntas maniobras de ocultamiento de activos vinculadas al círculo de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Claudio “Chiqui” Tapia. La documentación incorporada al caso indica que el uso de la tarjeta corporativa iba más allá de gastos puntuales: registraba consumos mensuales promedio de montos millonarios, incluidos desembolsos de carácter personal.